Как Маккейн оказался под колпаком у хакера Абырвалга

Пранкеры Вован и Лексус снова отличились, на этот раз объектом их шуток стал ненавидящий Россию американский сенатор Джон Маккейн. От имени украинского премьера Владимира Гройсмана телефонные шутники обсудили с политиком антироссийские санкции.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как Вован и Лексус предупредили Маккейна о том, что ему стоило бы опасаться российского хакера по имени Абырвалг. Политик пожаловался пранкерам на непростые времена в американском Сенате и признался, что ему непонятны некоторые действия Дональда Трампа. Маккейн заметил, что сейчас полностью поглощен процессом сохранения антироссийских санкций. Запись розыгрыша оказалась в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

"Мой друг, я не перестану работать, я буду делать все, что могу. Я был бы рад предсказать действия Трампа. Но то, что он после вступления в должность ничего не сказал по поводу санкций, дает нам небольшой повод для оптимизма", – разоткровенничался Маккейн.

Он поблагодарил пранкеров за информацию о страшном российском хакере. "Я очень благодарен вам за эту информацию. Я буду, конечно, с осторожностью следить за содержанием моих разговоров, что касается вопросов национальной безопасности. Мы выиграем эту битву", – сказал сенатор Вовану и Лексусу, думая, что разговаривает с главой украинского правительства.

Розыгрыш удался так же, как и недавний разговор Вована и Лексуса с конгрессвумен Максин Уотерс. Они позвонили ей также от имени украинского премьера Владимира Гройсмана, чтобы обсудить санкции против России. На голубом глазу пранкеры сообщили Уотерс, что Россия атаковала серверы в Лимпопо и сделала президентом узурпатора Айболита. Политик приняла рассказ Вована и Лексуса за чистую монету.

Мне так давно уже кажется что разведка США в полном составе в Лимпопо. #savelimpopo #jesuisbarmoley pic.twitter.com/Ocr6r65Yr8 — Роман Пак (@RomaSunPak) 13 февраля 2017 г.

После публикации записи разговора пользователи соцсетей высказались в поддержку страдающего народа Лимпопо. В Twitter появились аккаунты доктора Айболита, в котором опубликована "политическая программа" партии, и Бармалея, назвавшего себя "единственным легитимным президентом" страны.

Вован и Лексус неслучайно выбрали Уотерс для звонка, сенатор недавно заявила о том, что Владимир Путин "продолжает атаковать Корею", а президент США Дональд Трамп "сам провоцирует свой импичмент, так как готов броситься в объятия российскому президенту".