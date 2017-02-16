Как Маккейн оказался под колпаком у хакера Абырвалга
"Мой друг, я не перестану работать, я буду делать все, что могу. Я был бы рад предсказать действия Трампа. Но то, что он после вступления в должность ничего не сказал по поводу санкций, дает нам небольшой повод для оптимизма", – разоткровенничался Маккейн.
Он поблагодарил пранкеров за информацию о страшном российском хакере. "Я очень благодарен вам за эту информацию. Я буду, конечно, с осторожностью следить за содержанием моих разговоров, что касается вопросов национальной безопасности. Мы выиграем эту битву", – сказал сенатор Вовану и Лексусу, думая, что разговаривает с главой украинского правительства.
Розыгрыш удался так же, как и недавний разговор Вована и Лексуса с конгрессвумен Максин Уотерс. Они позвонили ей также от имени украинского премьера Владимира Гройсмана, чтобы обсудить санкции против России. На голубом глазу пранкеры сообщили Уотерс, что Россия атаковала серверы в Лимпопо и сделала президентом узурпатора Айболита. Политик приняла рассказ Вована и Лексуса за чистую монету.
Мне так давно уже кажется что разведка США в полном составе в Лимпопо. #savelimpopo #jesuisbarmoley pic.twitter.com/Ocr6r65Yr8— Роман Пак (@RomaSunPak) 13 февраля 2017 г.
После публикации записи разговора пользователи соцсетей высказались в поддержку страдающего народа Лимпопо. В Twitter появились аккаунты доктора Айболита, в котором опубликована "политическая программа" партии, и Бармалея, назвавшего себя "единственным легитимным президентом" страны.
Вован и Лексус неслучайно выбрали Уотерс для звонка, сенатор недавно заявила о том, что Владимир Путин "продолжает атаковать Корею", а президент США Дональд Трамп "сам провоцирует свой импичмент, так как готов броситься в объятия российскому президенту".
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