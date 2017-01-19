Маккейн призвал Трампа брать пример с Рейгана

Американские политические элиты пытаются осложнить и без того непростые отношения между США и Россией. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Вашингтону следует вернуться к принципу обеспечения мира с Москвой посредством силы, передает РИА ФАН.

Политик напомнил, что такой позиции при выстраивании внешнеполитических отношений с СССР придерживался 40-й президент США Рональд Рейган. Именно с него, уверен республиканец, должен брать пример избранный глава США Дональд Трамп, который официально вступит в должность 20 января. Сенатор надеется, что советники убедят Трампа занять более жесткую позицию.