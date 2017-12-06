Кому закрыт вход в Госдуму

Журналистам СМИ-иноагентов отныне закрыт вход в здание Госдумы. Это стало зеркальным ответом депутатов на лишение аккредитации телеканала RT в конгрессе США.

Депутаты приняли соответствующее постановление 6 декабря. Проект документа подготовил комитет по контролю и регламенту. "Госдума считает неприемлемыми любые посягательства на основополагающие права и свободы человека – свободу слова и право на получение и распространение информации", – говорится в постановлении.

Отмечается, что депутаты, защищая демократические ценности, принимают симметричные меры в ответ на лишение ряда российских журналистов аккредитации при конгрессе США. Кроме того, Госдума предложила заксобраниям регионов сделать аналогичный шаг. Первыми на этот призыв откликнулись на Кубани – в местный парламент уже закрыт вход журналистам из СМИ-иноагентов. Аналогичное решение приняли накануне, 5 декабря, в Совете Федерации.

Во время обсуждения постановления вице-спикер Думы Петр Толстой предложил российским СМИ при использовании информации, предоставленной иноагентами, указывать этот факт при цитировании. "Я считаю, что СМИ, признанные иностранными агентами, должны обязательно маркировать свою продукцию, а другие СМИ должны ссылаться на них как на иностранных агентов, цитируя распространяемую ими информацию и информационную повестку", – сказал парламентарий, сам в прошлом журналист.





В МИД России решение депутатов поддержали и подчеркнули, что такие ограничительные меры в отношении журналистов из США – зеркальные и исключительно ответные. "Все меры, которые были приняты в отношении американских СМИ или сейчас принимаются, будут аннулированы и отменены, когда в США отменят соответствующие меры в отношении российского телеканала RT и других средств массовой информации", – подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова и призвала Госдепартамент проявить компетентность в оценке зеркальных мер.





Она добавила, что российские журналисты в США испытывают беспрецедентное и жесткое давление спецслужб. Речь идет и о попытках вербовки. Мария Захарова проинформировала, что министр иностранных дел Сергей Лавров обязательно обсудит эту тему на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене 7-8 декабря.

Накануне, 5 декабря, Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов девять СМИ. Это "Голос Америки", "Радио "Свобода", телеканал "Настоящее Время", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирскую службу "Радио "Свобода", издания "Сибирь.Реалии" и "Фактограф".

Напомним, что США спровоцировали Россию на принятие ответных мер, ограничив работу в стране телеканала RT. 14 ноября он был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента по требованию Минюста. В противном случае ему могло грозить уголовное преследование, большие штрафы и арест счетов. Теперь журналистам придется заполнить специальные анкеты, раскрыть персональные данные, в том числе источники финансирования и номера банковских счетов, а также сообщить о фактах взаимодействия с официальными представителями США.





В ответ Госдума 15 ноября приняла законопроект, позволяющий признавать зарубежное СМИ иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за границы. На такие средства массовой информации будут распространяться обязанности и ограничения, актуальные для иноагентов из числа некоммерческих организаций. Спустя десять дней документ подписал президент России Владимир Путин, и он вступил в силу.