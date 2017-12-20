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Политика

Антироссийкая резолюция ООН возмутила Крым

Фото: GLOBAL LOOK press/Valery Lukyanov
ООН превратилась в площадку, на которой западные страны продвигают свои интересы. Своими резолюциями – такими, как только что принятый документ в отношении Крыма – организация себя полностью дискредитировала, заявили в крымском парламенте.
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Резолюция ООН вовсе не учитывает позицию крымского народа. И не стоит удивляться, что организация теряет годами наработанный авторитет, заявил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

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"Мы уже устали повторять. Не было никакой аннексии. Вопрос об аннексировании вообще не должен ставиться. Определился народ Крыма, который подавляющим большинством проголосовал за возможность жить в России. Западным странам следует, по меньшей мере, оказывать содействие быстрее интегрироваться экономике Крыма в российскую экономику, а не продолжать нагнетать напряженность и способствовать нарушению прав крымчан", – подчеркнул вице-спикер.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую "временную оккупацию Россией части территории Украины" и заявили о "непризнании ее аннексии", пишет газета "Известия".  В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма". За резолюцию проголосовали 70 государств, против – 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу – большинство европейских стран и США, а также Грузия, передает РИА Новости.

Глава МИД Украины после принятия Генассамблеей украинского варианта резолюции поспешил заявить об усилении давления на Россию. "Резолюция по Крыму одна из самых тяжелых. Давление на Россию усилено. Мы благодарны вам за сильную позицию и поддержку, друзья", – написал в Twitter Павел Климкин.

А в официальном сообщении украинского внешнеполитического ведомства сказано, что этим шагом международное сообщество "продемонстрировало России четкий сигнал".  "Мир внимательно наблюдает за действиями оккупанта, а следовательно виновные в преследованиях и нарушениях прав крымчан обязательно понесут ответственность", – написала пресс-служба.

Автор: Андрей Евлампиев20 декабря 2017, 08:29

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