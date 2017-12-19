Россия устроила порку США и Канаде в ООН

Накачивание Украины средствами войны толкает ее руководство на новые авантюры, предупредил США и Канаду заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев. Российский дипломат призвал своих коллег из-за океана задуматься.

На заседании Совета Безопасности ООН по проблематике легкого стрелкового оружия первый заместитель постоянно представителя России при международной организации Петр Ильичев обратился к своим коллегами из Канады и США. Он обратил внимание на сообщения о том, что Канада готова выдавать своим компаниям лицензии на поставки оружия на Украину. Американские же компании уже занимаются этим, несмотря на неопределенную официальную позицию США.

"Хотели бы порекомендовать тем, кто подталкивает к таким решениям и их принимает, задуматься об ответственности. Совершенно очевидно, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, которое саботирует минские договоренности, на новые военные авантюры", – цитирует ТАСС российского дипломата.

Петр Ильичев подчеркнул, что решить конфликт в Донбассе силой невозможно. "Вина за гибель людей будет лежать и на тех, кто дает в руки убийцам оружие", – подчеркнул он. Таким образом российский дипломат напомнил своим коллегам об ответственности за принятые решения.

Канада приняла решение вооружить специалистов боевого гопака перспективными видами вооружения...#Украина pic.twitter.com/AyUqyYJWpv — Есаулов Андрей (@PRah00) 14 декабря 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать автоматическое оружие. Всего в него входят 39 государств. Большая их часть – члены НАТО. В соответствии с национальным законодательством Канады, правительство страны рассматривает заявки на импорт и экспорт товаров, основываясь на канадской международной и оборонной политикой.