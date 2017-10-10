Додон пообещал встать грудью за Россию

Президент Молдавии Игорь Додон заверил Владимира Путина в том, что не подпишет ни один антироссийский закон. Он также поблагодарил своего коллегу за взвешенную позицию в отношениях с Кишиневом.

Додон и Путин 10 октября провели переговоры в Сочи. Молдавский лидер прилетел в Россию для того, чтобы обсудить весь спектр отношений между двумя странами и возможные пути урегулирования приднестровского конфликта.

Президент Молдавии отметил, что за десять месяцев совместной работы стороны достигли значительных успехов в области миграционной политики и торгово-экономического партнерства. "Меньше чем за год существенно вырос экспорт молдавских товаров в Россию – порядка 17%. Также была достигнута либерализация в отношении трудовых мигрантов, – сказал Додон.

Позже он написал на своей странице в Facebook: "Заверил президента России, что не подпишу ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно".

Между тем в парламенте страны лежит законопроект о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач, а противостояние президента с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как депутаты и назначенное ими правительство склоняются в сторону Запада.

Социалист Игорь Додон занял высший пост в Молдавии в конце декабря 2016 года. Свой первый государственный визит после избрания он совершил именно в Москву и с тех пор прилетал в российскую столицу несколько раз. В результате переговоров с Владимиром Путиным были достигнуты договоренности по вопросам миграционной политики и экспортным поставкам.

В марте 2017 года Игорь Додон привез в подарок Владимиру Путину несколько ящиков дорогого, выдержанного вина. Уже после переговоров с Путиным молдавский лидер написал у себя на странице в Facebook: "Черная полоса в отношениях между двумя странами завершается, начинается белая. Наша задача – восстановление полноценного стратегического партнерства с Россией и привлечение российских инвестиций в экономику Молдовы".

Игорь Додон не раз заявлял, что считает жизненно важным восстановление отношений с Россией. Но проблема интеграции с Москвой заключается в том, что Молдавия – парламентская республика, где полномочия президента ограниченны, а внутренние политические противоречия не раз выплескивались на улицы. Большинство органов власти в стране находятся под контролем прозападных сил, поэтому выполнять свои обещания Додону непросто.