Региональный опыт Турчака будет востребован в Совфеде

Экс-губернатор Псковской области, а ныне исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России" Андрей Турчак избран вице-спикером Совета Федерации. По его словам, большой региональный опыт позволит ему успешно решать задачи на новой должности.

Турчак напомнил, что в 2007-2009 году представлял в верхней палате российского парламента Псковское областное Собрание депутатов. Кроме того, добавил он, немаловажным в работе на новой должности будет его более чем восьмилетний опыт работы в качестве губернатора Псковской области. "Это позволит мне с честью исполнять обязанности заместителя председателя", – сказал Турчак.

Сенаторы поддержали кандидатуру бывшего руководителя Псковской области на должность вице-спикера Совфеда. По словам главы верхней палаты Валентины Матвиенко, избрание Турчака усилит целый ряд направлений работы Совета Федерации.

Член верхней палаты от Белгородской области Николай Рыжков отметил, что два года работал с Турчаком в одном комитете. "У нас очень хорошие впечатления о нем", – сказал он. При этом сенатор отметил, что в последние годы в Совет Федерации пришло немало бывших региональных руководителей, которые теперь будут подавать пример и помогать менее опытным членам верхней палаты.

Посчастливилось работать с новым вице-спикером верхней палаты и сенатору от Псковской области Елене Бибиковой.

По ее словам, Турчак – это порядочный, честный, трудоспособный и очень энергичный человек.

Замечание по поводу его избрания заместителем спикера Совфеда сделала лишь сенатор от Тывы Людмила Нарусова. По ее словам, совмещение должностей в Генсовете "Единой России" и Совфеде требует "огромной отдачи". Кроме того, Нарусова усмотрела в избрании Турчака "противоречие с принципом многопартийности".

Однако большинство сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко не согласились со своей коллегой. "Кто принадлежит к какой партии, совершенно не важно. Я лично не знаю, кто к какой партии принадлежит", – подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

В свою очередь, Николай Рыжков отметил, что в Совфеде нет принципа партийности. "Любой из нас может заниматься партийной деятельностью, но это невозможно делать в стенах Совета Федерации. Высокий пост Андрея Анатольевича (Турчака. – Прим.Ред.) в партии – его личное дело и обязанность", – добавил сенатор от Белгородской области.

Ранее в Совфеде приняли постановление об увеличении количества заместителей главы верхней палаты. Как отметила Валентина Матвиенко, решение было принято на основании статьи 17 регламента верхней палаты.

В середине октября Андрей Турчак ушел в отставку с поста губернатора Псковской области по собственному желанию. Тогда же премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил его исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии.

В начале ноября Псковское областное собрание депутатов выбрало бывшего губернатора сенатором. За его кандидатуру проголосовало подавляющее большинство членов местного парламента.