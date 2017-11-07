Зюганов пошел в президенты: его попытка №5

Геннадия Зюганова выдвинули кандидатом в президенты России. Главу КПРФ поддержали все без исключения партийные организации.

Окончательное решение о выдвижении лидера компартии примет съезд партии. Он пройдет в декабре, после официального объявления о начале кампании по выборам главы российского государства. На повестке съезда будет один вопрос – президентские выборы 2018 года, сообщил Геннадий Зюганов.

"К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. У нас готова программа "Десять шагов к достойной жизни". И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже", – заявил Геннадий Зюганов журналистам. "Я – лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации", – сказал партийный лидер в эфире "Первого канала".

Геннадий Зюганов баллотировался на пост президента уже четыре раза – в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. О намерении всех региональных парторганизаций выдвинуть его на пост президента и в 2018-м ранее сообщил депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников. С такой же инициативой выступали и представители общественных организаций, близких к КПРФ – в частности, "Дети войны". Однако сам лидер коммунистов призывал соратников не торопиться с заявлениями – поясняя, что необходимо обсудить все возможные кандидатуры.

Публикация от Выставочное оборудование (@vystavochnoe_oborudovanie_) Ноя 7 2017 в 2:08 PST

Намерение участвовать в кампании по выборам президента ранее озвучили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, политолог Андрей Богданов, телеведущая Ксения Собчак, певица и правозащитница Екатерина Гордон. Избирательная кампания официально начнется в период с 7 по 17 декабря – после решения Совета Федерации. Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. Президент России Владимир Путин о своем решении участвовать в кампании пока не заявлял.