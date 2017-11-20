Варшаву обвинили в ублажении Кремля
Свое обращение в Twitter Туск начал со слова "тревога". Обеспокоенный политик признался, что потерял сон из-за подозрений.
"Интенсивный спор с Украиной, изоляция в ЕС, отклонение от власти закона и независимости судебной системы, атака на неправительственный сектор и свободные СМИ — стратегия "ПиС" или план Кремля? Слишком похоже, чтобы спать спокойно", – цитирует главу Евросовета "Газета.ru".
Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media - strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie.— Donald Tusk (@donaldtusk) 19 ноября 2017 г.
Ранее с критикой однопартийцев выступила и представляющая "Право и справедливость" премьер-министр Беата Шидло. Так она отреагировала на заявление Европейского парламента о возможном введении санкций в отношении Польши из-за попыток властей страны свернуть с демократического пути.
В последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Глава польского МИДа Витольд Ващиковский заявил, что позиция Украины приведет к реальным проблемам в отношениях с европейскими партнерами.
Напомним, в начале ноября Варшава заявила об отказе впускать в страну украинцев с антипольскими взглядами. В черный список попали секретарь государственной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремета и глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
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