Съезд "ЕР" обсудит приоритетные задачи партии

В Москве 22-23 декабря пройдет XVII съезд "Единой России". Партийцы обсудят приоритетные задачи и некоторые кадровые изменения, заявил на заседании президиума "ЕР" исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии Андрей Турчак.

"Запланировано два вопроса – определение приоритетных задач Партии на 2018 год и кадровые изменения в руководящих органах "Единой России", – сказал он.

Также в рамках мероприятия намечено проведение выставки партийных проектов и работа семи дискуссионных площадок. По их итогам состоится заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "ЕР", подчеркнул Турчак.

По его словам, региональные делегаты на съезд должны быть избраны до 10 декабря. "Нужно рекомендовать секретарей первичных отделений, которые не являются членами региональных советов", – добавил исполняющий обязанности председателя Генсовета "ЕР".





Кроме того, на заседании партийного президиума врио главы ЦИК "Единой России" был утвержден Александр Борисов. Ранее он представлял Псковское областное Собрание депутатов в Совете Федерации. По словам Турчака, Борисов никогда не терял связь со своими партийцами и принимал активное участие в избирательных кампаниях, причем как в Псковской области, так и в других регионах.

Первым замруководителя ЦИК "Единой России" президиум утвердил главу Организационного управления аппарата партийного ЦИК Максима Жаворонкова. До этого он занимал должность вице-губернатора Псковской области. Жаворонков также имеет богатый опыт работы на избирательных кампаниях всех уровней.

Напомним, в середине октября Андрей Турчак ушел в отставку с поста губернатора Псковской области по собственному желанию. Тогда же премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил его исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии. Также экс-губернатор был избран вице-спикером Совета Федерации.

