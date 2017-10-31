Избиратели дадут оценку проектам "Молодой Гвардии"

Все проекты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) должны оцениваться избирателями и иметь конкретный электоральный эффект на выборах всех уровней власти. Об этом в ходе встречи с членами Координационного совета, Центрального штаба, руководителями проектов "молодогвардейцев" заявил исполняющий обязанности секретаря Генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

Он отметил, что основная задача любой политической силы – это победа на выборах. "Соответственно, все проекты "Молодой Гвардии Единой России" должны оцениваться через электоральное значение на выборах всех уровней власти", – сказал Турчак.

Вместе с тем он отметил, что не все проекты напрямую влияют на результаты голосования, некоторые из них являются фоновыми. Но даже они, уверен исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России", должны быть нацелены на решение электоральных задач и повышение представительства единороссов в органах власти. "На подготовку партии и, соответственно, ее молодежного крыла, которым вы являетесь, к электоральному циклу по выборам в Госдуму", – добавил он.





В свою очередь, председатель Координационного совета МГЕР Денис Давыдов рассказал, что сегодня в рядах "Молодой Гвардии" состоят более 170 тысяч активистов. Кроме того, подчеркнул он, выходцами из МГЕР являются пять депутатов Госдумы седьмого созыва, 26 членов региональных законодательных собраний, более тысячи муниципальных депутатов.

По его словам, молодежное движение преследует две главные цели. Во-первых, это электоральная активность: участие кандидатов-членов "Молодой Гвардии" в выборах, организация избирательных штабов, школа молодого парламентаризма. Второе направление, рассказал Давыдов, это студенческие проекты. "К нам приходят студенты, которые хотят самореализоваться не только в политике, но и в других сферах", – отметил председатель Координационного совета "Молодой Гвардии" .

Успехами и достигнутыми результатами поделились с исполняющим обязанности секретаря Генсовета "Единой России" и присутствовавшие на встрече руководители проектов МГЕР. К примеру, проект "МедиаГвардия" помогает выявлять и блокировать опасный и противоправный контент в Сети. В свою очередь, "Школа парламентаризма" проводит встречи депутатов Госдумы с молодежью. Благодаря этому возможность проявить себя в политике появляется у всех желающих.





Значительных результатов достиг также проект МГЕР "Банк студенческих стажировок". Он направлен на трудоустройство способных и талантливых студентов. Не менее важный для молодежи проект – "СтудФонд" – помогает решать проблемы учащихся региональных вузов на уровне взаимодействия с местными властями. Кроме того, в его задачи входит реализация программ в сфере студенческой благотворительности.

В свою очередь, проект "Молодой Гвардии Единой России" "Центр социологии студенчества" направлен на изучение мнений учащихся касательно их политических взглядов, литературных предпочтений, досуга и прочего. Позитивные результаты часто публикуются в СМИ и социальных сетях.