Партийные платформы "ЕР" активизируют работу в регионах

В понедельник, 30 октября, исполняющий обязанности секретаря Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак встретился с председателями и сопредседателями Предпринимательской, Социальной, Либеральной и Патриотической платформ партии. Обсуждались вопросы их развития, участия в подготовке к предстоящему съезду "ЕР", а также к встрече председателя партии, премьер-министра Дмитрия Медведева с Предпринимательской платформой.

"Важно сейчас определиться с планами работы на 2018 год", – обратился к однопартийцам Турчак. По его словам, платформы "Единой России" должны активизировать работу в регионах. Кроме того, отметил он, необходимо проработать схему взаимодействия между партплатформами и рабочими группами Высшего совета "ЕР".

Во время встречи члены партплатформ подняли самые разные темы. Так, глава Соцплатформы партии Валерий Рязанский затронул вопрос развития внутреннего и выездного туризма. Также он представил коллегам результаты прошедшего недавно в Ульяновске четвертого по счету Международного социально-трудового форума.





Поговорили также о мониторинге контрольно-кассовой техники и декриминализации предпринимательской деятельности. Предложения по соответствующим вопросам были разработаны совместно Предпринимательской и Либеральной платформами. Председатель последней Андрей Клитшас подчеркнул, что возглавляемая им платформа активно работает над либерализацией нормативно-правовой базы.





Серьезное внимание единороссы уделяют также декриминализации подростковой среды. Кроме того, отметил председатель Патриотической платформы Дмитрий Саблин, "ЕР" оперативно реагирует на актуальную повестку дня. В частности, речь идет о предложении Президиуму Генсовета "Единой России" обратиться к президенту, правительству и Госдуме с просьбой разработать комплекс мер в ответ на уничтожение памятников советским воинам-освободителям в Польше и Прибалтике.

Партийные платформы "ЕР" – это площадки для диалога и выработки решений по самым разным актуальным вопросам. На заседания платформ приглашаются политики, депутаты, чиновники, эксперты, представители общественности и гражданские активисты.

