Путин уволил главу Приморского края

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Миклушевский ушел с должности по собственному желанию, передает РИА Новости. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее он занимал должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".