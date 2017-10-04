Путин уволил главу Приморского края

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Миклушевский ушел с должности по собственному желанию, передает РИА Новости. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее он занимал должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".
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