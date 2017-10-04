Путин рассмешил анекдотом об израильском солдате

Владимир Путин с юмором отнесся к повышенному вниманию к своей персоне. Во время заседания "Российской энергетической недели" российскому президенту пришлось напомнить модератору, что есть и другие спикеры – и даже рассказать приличествующий случаю анекдот.

Модератор дискуссии в рамках российской энергонедели просто засыпал президента вопросами. В итоге сам же запутался, попросив Владимира Путина рассказать о "наследии президента России", российской экономике, к примеру.

Путин, заметив, что четко сформулировать вопрос модератору не удается, прервал его мучения, рассказав анекдот.

"Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму УЗИ и буду стрелять. Молодец, а если на тебя идут танки? Я возьму гранатомёт и буду защищаться. Молодец, а если самолёты летят, и танки идут, и ещё террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я, что, один воюю в нашей армии? И я вас хотел спросить: я, что, один разве здесь на этой панели выступаю?" – сказал Путин.

Участники не обошли вниманием и такую животрепещущую тему, как участие Путина в президентских выборах 2018 года. По закону, о старте избирательной кампании должно быть объявлено в конце ноября – начале декабря. Однако президент предпочел сохранить интригу.

"Нет, я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться. Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще", – ответил Путин на вопрос. И добавил, что ко времени старта президентской кампании все основные претенденты объявят о своем участии и обнародуют свои программы.

Владимир Путин также напомнил собравшимся, что Россия никогда не ведет двойной игры с другими странами. Поэтому, по мнению президента, иностранные партнеры предпочитают сотрудничать с Москвой. Глава государства уверен, что в этом большое преимущество России – она предсказуема, в отличие от многих других стран". Именно это, а не военный потенциал, и привлекает партнеров, – приводит слова Путина ТАСС.