Путин рассмешил анекдотом об израильском солдате
Модератор дискуссии в рамках российской энергонедели просто засыпал президента вопросами. В итоге сам же запутался, попросив Владимира Путина рассказать о "наследии президента России", российской экономике, к примеру.
Путин, заметив, что четко сформулировать вопрос модератору не удается, прервал его мучения, рассказав анекдот.
"Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму УЗИ и буду стрелять. Молодец, а если на тебя идут танки? Я возьму гранатомёт и буду защищаться. Молодец, а если самолёты летят, и танки идут, и ещё террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я, что, один воюю в нашей армии? И я вас хотел спросить: я, что, один разве здесь на этой панели выступаю?" – сказал Путин.
Участники не обошли вниманием и такую животрепещущую тему, как участие Путина в президентских выборах 2018 года. По закону, о старте избирательной кампании должно быть объявлено в конце ноября – начале декабря. Однако президент предпочел сохранить интригу.
Путин принимает участие в пленарном заседании на форуме «Российская энергетическая неделя». https://t.co/iWSL9GZNKH #Путин #Кремль pic.twitter.com/DQy7jUBJ57— Президент РФ 2018 (@PutinGo2018) 4 октября 2017 г.
"Нет, я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться. Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще", – ответил Путин на вопрос. И добавил, что ко времени старта президентской кампании все основные претенденты объявят о своем участии и обнародуют свои программы.
Владимир Путин также напомнил собравшимся, что Россия никогда не ведет двойной игры с другими странами. Поэтому, по мнению президента, иностранные партнеры предпочитают сотрудничать с Москвой. Глава государства уверен, что в этом большое преимущество России – она предсказуема, в отличие от многих других стран". Именно это, а не военный потенциал, и привлекает партнеров, – приводит слова Путина ТАСС.
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