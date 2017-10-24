Скандальный политик сделал каминг-аут

Бывший мэр Архангельска Александр Донской признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мужчина выложил видео со скандальным заявлением на свой Youtube-канал.

В ролике бывший глава города утвердительно отвечает на вопрос журналиста телеканала "Дождь". "Александр Донской, всем давно нужно знать правду. Ответьте честно, положа руку на микрофон, вы гей? – Да". Позднее политик прокомментировал свой поступок телеканалу РЕН-ТВ. "Это официальное заявление, это не просто какие-то источники сообщают", – заявил Александр Донской.

На канале бывшего мэра можно найти еще несколько провокационных видео. Так, например, он объявил о своем желании баллотироваться в президенты России. В программе Донского – легализация марихуаны, эвтаназии, и однополых браков. Также он намерен выдавать наркоманам тяжелые вещества для снижения уровня преступности.

По словам политика, он решил баллотироваться, чтобы доказать, что Ксения Собчак – не самый либеральный кандидат. "Я посмотрел ее программу, ее политические заявления и понял, что она недостаточно либеральна. Есть ряд определенных тем. Если ты заявляешь, что ты либеральный кандидат, то ты не имеешь права эти темы обходить стороной. Ты должен иметь по ним четкую либеральную позицию, и это та позиция, которую я озвучил", – заявил он в интервью местному порталу 29.ru.

Напомним, что имя Александра Донского довольно часто фигурирует в СМИ. Чаще всего, в связи с очередным скандалом. В апреле этого года он заехал в торговый центр на красном Ferrari и 20 минут катался по коридорам.

Отметим, в 2008 году Донской уже объявлял о намерении баллотироваться в президенты. В этом же году его осудили на три года условно за растрату бюджетных денег на личную охрану. Во время следствия Донской провел восемь месяцев в следственном изоляторе. Он заявлял, что дело против него сфабриковали, чтобы помешать ему стать президентом. Когда его отпустили из изолятора, Донской переехал в Москву и объявил о начале карьеры политического консультанта.