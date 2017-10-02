Каталония захлебнулась в крови

Если Мадрид хотел убедить каталонцев не отделяться от Испании, то своими действиями в Барселоне добился прямо противоположного результата. Каталония все же проголосовала на референдуме, и 90% высказались за независимость. Испанское правительство избрало "мудрую" тактику – заявило, что референдума вовсе не было.

Плачущий каталонский полицейский стал одним из символов референдума, который все же был, несмотря на все старания и заявления властей в Мадриде. Плач местных стражей порядка – от бессилия: они не могли защитить своих земляков от тысяч бойцов с дубинками-"демократизаторами" и резиновыми пулями.

Опросы, проведенные до последних событий в Барселоне, показывали: за независимость Каталонии выступают немногим больше трети населения провинции. Скорее всего, если бы Мадрид позволил каталонцам спокойно провести свой референдум, он и показал бы примерно такие цифры – максимум около 40% за отделение.

Но правительству Испании, видимо, очень хотелось избавиться от заносчивых каталонцев. Иначе как объяснить упорство Мадрида, запретившего голосование и всеми силами добивавшегося исполнения своего запрета? Разбитые головы и лица стариков, женщин и детей – далеко не лучшая реклама правителям. Теперь, как признаются каталонцы, они Мадрид просто ненавидят.

Результаты голосования – соответственные. 90% тех, кто проголосовал – за отделение от Испании. А проголосовать удалось, несмотря на все усилия полиции по блокировке и уничтожению участков и урн, двум с лишним из трех миллионов избирателей. Еще 700 тысяч заполненных бюллетеней, по данным основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, изъяли правительственные силы.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон пообещал передать результаты голосования на утверждение в парламент. Он добавил, что в воскресенье Каталония отстояла свое право на независимость. А вот премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум в Каталонии не состоялся, а большинство законопослушных граждан его проигнорировали.

Заявление премьера звучит странно. Свое желание высказаться на референдуме каталонцы показали всему миру: их не остановили полицейские кордоны и потери в собственных рядах. По последним данным, в побоище, устроенном стражами порядка, пострадали более 840 человек. Некоторые из них – в реанимации. Ну и десяток полицейских получил незначительные ранения.

Эмоции схлынут через несколько дней. А Барселоне и Мадриду предстоят долгие переговоры, считает политолог Сергей Марков. "По законам Каталонии, ее независимость теперь должна быть провозглашена в течении 48 часов. Так и будет. А потом – долгие переговоры. Власти Испании заявили, что референдум не состоялся. Результат – думаю, будет Каталония в составе ЕС и в ассоциированном союзе с Испанией", – написал Марков. Скорее всего, так и будет. Премьер Испании Мариано Рахой оставил себе лазейку, заявив, что правительство "готово вести диалог в рамках закона".

Запад, видимо, еще не понял, как реагировать на испанские события. Некоторые правительства – к примеру, в Великобритании – призвали к "сохранению единства Испании и отметили важность соблюдения Конституции страны.