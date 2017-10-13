Путин готовит очень важное заявление
Об этом заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков. "Действительно готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме", – рассказал он журналистам.
По информации Пескова, Владимир Путина продолжит традицию ежегодных выступлений на полях международного дискуссионного клуба "Валдай". "Сейчас он как раз работает над своим выступлением", – передает слова Дмитрия Пескова "Газета.ru" со ссылкой на "Интерфакс".
Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что во время Валдайского форума Владимир Путин планирует встретится с участниками Фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Съезд учащихся ВУЗов будет проходить одновременно с работой дискуссионного клуба.
"Мы ожидаем, что в дни Валдайского форума Путин также в различных форматах пообщается с участниками фестиваля молодежи и студентов 21-го октября он примет участие в некоторых секциях по обсуждению различных вопросов в рамках фестиваля, пообщается с участниками, посетит закрытие фестиваля" – заявил журналистам Дмитрий Песков.
Напомним, международный дискуссионный клуб Валдай уже в 14 раз начнет свою работу. "Валдай" был создан в 2004 году. Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Целью клуба является содействие диалогу российской и международной интеллектуальной элиты и независимый, объективный научный анализ политических, экономических и социальных событий в России и мире. За годы существования Клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 63 стран мира.
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