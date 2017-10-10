Каталония пошла на отчаянный шаг

Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил о праве на независимость региона. Итоги референдума 1 октября дают Каталонии полное право называться государством, заявил он. Правда, при этом Пучдемон призвал парламент приостановить провозглашение независимости и начать переговоры с Мадридом.

Каталония по итогам референдума 1 октября завоевала право стать независимым государством в форме республики, но пока временно приостанавливает процесс ее провозглашения. Выступая на внеочередном заседании каталонского парламента, глава автономии Карлес Пучдемон призвал к диалогу с властями Испании.

Сегодня, 10 октября Пучдемон изменил свою позицию, которую он обозначил сразу же после объявления результатов референдума. После воскресного голосования политик выступил с требованием о независимости региона. Опирался Пучдемон на тот факт, что 90% из 2,2 миллиона проголосовавших высказались за отделение Каталонии от Испании.

Однако призыв Пучдемона поддержать независимость Каталонии был встречен холодно в Брюсселе: руководство Евросоюза заявило, что главе каталонского правительства стоит умерить свои амбиции. Еврокомиссия поддержала Мадрид, заявив о незаконности голосования.









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