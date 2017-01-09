Тереза Мэй построит коммунизм в Британии

Вторая в истории Британии женщина-премьер намерена построить в Соединенном Королевстве новое общество, основанное на принципах справедливости и солидарности. Тереза Мэй выступила с такой инициативой на заседании комиссии по благотворительности.

Программное заявление главы правительства консерваторов не случайно прозвучало перед благотворителями. Кому, как не им оказывать помощь обездоленным и больным. Тереза Мэй не просто говорила о необходимости помогать людям – она пошла дальше. Глава правительства поообещала создать в стране, как она выразилась, "коллективное общество", которое базировалось бы на принципах справедливости и солидарности, а также на наличии у людей не только общих ценностей, но и гражданской позиции и социальной ответственности.

"Мы понимаем, что ключевой вызов нашего времени состоит в преодолении разделения и объединении нашей страны. И начало этому процессу положит то, что я называю коллективным обществом", – цитирует ТАСС премьер-министра Британии.

По словам Терезы Мэй, чаще всего с несправедливостью в обществе сталкиваются простые граждане, особенно выходцы из рабочих семей. Говорила глава правительства и о нестабильности на рынке труда, и о низком качестве государственных услуг, и о детях, находящихся в депрессии. Все это подразумевает необходимость скорейшего проведения в стране социальных реформ, заключила премьер-министр.

Речь о всеобщем равенстве и братстве в стране, которой правит богатейшая женщина планеты – королева Елизавета II, звучит как-то странно. Известно, что далеко не все подданные монарха живут в достатке и роскоши. Создается впечатление, что Тереза Мэй несколько перепутала эпохи и выступила на советском партийном съезде в году этак 1975-м.





Странно, что главными проблемами Британии по версии премьера вдруг стали детская депрессия и недостаточно качественные госуслуги. Раньше Тереза Мэй часто упоминала Россию как одну из основных угроз европейскому обществу. Еще не так давно (летом 2016 года) Мэй без колебаний положительно ответила на вопрос о возможности использования ядерного оружия против России.

Наблюдатели, тем временем, полагают, что Тереза Мэй своей речью фактически бросила вызов самой королеве. Ведь премьер не упомянула в ней о том, согласна ли Елизавета II c ее коммунистическими идеалами о всеобщем равенстве и братстве, которые глава кабинета хочет воплотить в жизнь в Великобритании.