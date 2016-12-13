Пиар от Митрохина: скандалы без результата

Представитель демократической партии "Яблоко" Сергей Митрохин усомнился в законности проведения конкурса на организацию питания в учебных заведениях МЧС. Политику не понравилось, что одна компания три года подряд поставляет продукты для учащихся.

Главу московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина возмутило, что контракт на организацию питания в вузах МЧС был заключен с компанией "Альмира". Аргументом послужил тот факт, что в 2014 и 2015 годах фирма уже занималась аналогичными поставками. Однако разве постоянство не признак мастерства? Тем более что эта заявка была единственной, и у фирмы просто не было конкурентов. Контролирующие органы не усмотрели в процедуре торгов нарушений, но подозрительный Митрохин эту информацию просто игнорирует.

Несмотря на отсутствие результата, политик с завидным постоянством привлекает внимание к вопросам, которые могут громко прозвучать в СМИ. Предыдущий скандал был также связан с питанием. Dni.Ru писали о том, как Митрохин под видом родителя пробрался на кухню дошкольного отделения при школе №41. Позже "Яблоко" распространило информацию о том, что некоторые блюда якобы не соответствуют нормам, что вызвало возмущение у родителей воспитанников этого учреждения. Информацию о недочетах в организации питания впоследствии опровергли сотрудники детсада и члены родительского комитета.

Интересуют Митрохина и другие социальные темы. В частности, он заявил о своем желании проинспектировать общежитие на Вучетича, 18. Местные жители пожаловались на незаконное выселение. Свое "компетентное" мнение политик противопоставляет департаменту госимущества, полиции и судебным приставам, которые имеют на руках документы о выселении.

Результат этого "рейда" пока не известен, но его, как обычно, скорее всего, не будет. Ведь громко объявить о проблеме – существующей или нет – это главное для политика, дальше – хоть потоп.

Мастерство Митрохина из подручных материалов организовать акцию или скандал впечатляет. Взять хотя бы акцию "в защиту Конституции", прошедшую 12 декабря. Прохожим раздавались брошюры, где "каждая статья была расшифрована понятным языком". Разве русский язык изначально труден для восприятия наших граждан, что необходимы разъяснения?

К счастью, россияне не столь наивны, чтобы верить сказаниям Митрохина. Наряду с ними и большинство представителей "Яблока" не понимают и не разделяют эпатаж своего формального лидера. По сути, Сергей Митрохин не выражает позиции партии, что влечет за собой регулярные внутрипартийные конфликты и расколы. Главное, чтобы мишурная деятельность Митрохина серьезного вреда не приносила.