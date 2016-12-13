Путин рассказал о первой любви

Во время встречи с японскими журналистами президент России Владимир Путин сообщил о своем главном увлечении – дзюдо. Глава государства признался, что благодарен Японии за этот вид боевого искусства.

"Я очень доволен, что судьба сложилась именно таким образом, что еще в детстве я занялся этим замечательным видом спорта. Это, безусловно, то, что называется первая любовь", – заявил Путин в интервью телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури".

Глава государства подчеркнул, что любит заниматься разными видами спорта – горными лыжами, плаванием, хоккеем. Однако дзюдо находится на особом положении.

"Я очень доволен, что именно с этого начались мои занятия спортом, регулярные и серьезные. И за это я тоже Японии очень благодарен", – цитирует политика официальный сайт Кремля.

Путин уверен, что дзюдо неслучайно зародилось именно в Стране восходящего солнца. По его мнению, этот вид боевых искусств наполнен не только спортивным, но и философским содержанием.

"Это уважение к партнеру, уважение к старшему как к тренеру прежде всего. Это очень важно и дает хороший, позитивный заряд в отношениях с людьми и в других сферах, не только в спорте", – уточнил российский лидер.

Напомним, что в преддверии официального визита в Японию Путин встретился с японскими журналистами. В рамках интервью президент заявил о важности заключения мирного договора между Токио и Москвой.

"В регионе Дальнего Востока мы естественные партнеры, но отсутствие мирного договора не дает нам возможности многопланово и многосторонне развивать наши отношения. Поэтому мы, разумеется, будем стремиться к заключению этого договора. Мы хотим полной нормализации отношений", – отметил Путин.