Путин пришел на интервью со строгой собакой

В преддверии официального визита в Токио президент России Владимир Путин дал интервью японским СМИ – телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури". На встречу с журналистами глава государства пришел с собакой породы акита-ину, которую ему подарили власти префектуры Акита.

"Мне сказали, что вы хотели посмотреть Юмэ. Пожалуйста, я вам ее представил – она в отличной форме", – заявил Путин сотрудникам японских СМИ. Журналисты поблагодарили российского лидера за интервью и отметили, что собака выглядит очень веселой и бодрой.



Японцы признались, что не ожидали увидеть животное и даже опешили, сообщает официальный сайт Кремля. "Правильно испугались, потому что она строгая собака. Очень много народа здесь, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат, и она выполняет охранные функции", – ответил Путин.

Президент России сообщил о планах расширить знания о Стране восходящего солнца в ходе предстоящего визита. Путин подчеркнул: если будет возможность, он с удовольствием посетит Институт Кодокан – мировой центр дзюдо.

"Кодокан – это для любого человека, который увлекается дзюдо, любит дзюдо, особое место. Кодокан – в значительной степени законодатель мод в этом виде спорта. Из этой школы вышли выдающиеся мастера, и в известной степени для дзюдоистов это Мекка", – отметил глава государства.



Российский лидер обозначил и внешнеполитические планы. Он напомнил о важности заключения мирного договора между Москвой и Токио.

"В регионе Дальнего Востока мы естественные партнеры, но отсутствие мирного договора не дает нам возможности многопланово и многосторонне развивать наши отношения. Поэтому мы, разумеется, будем стремиться к заключению этого договора. Мы хотим полной нормализации отношений", – заверил политик.

Напомним, что акита-ину по кличке Юмэ была подарена Путину в 2012 году властями японской префектуры Акита в качестве благодарности за помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения и цунами. В этом году правительство Японии планировало подарить российскому лидеру второго такого питомца, но тот отказался.