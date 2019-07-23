В Майями прошла неделя пляжной моды

В Майами в очередной раз прошла Неделя пляжной моды Miami Swim Week, на которой были представлены последние новинки купальных костюмов от ведущих дизайнеров. Организатор этого показа – компания Art Hearts Fashion. У ее владельца, Эрика Розете, есть в Неделе свой интерес: именно он является создателем и дизайнером бренда мужских купальных костюмов Mister Triple X.
Одно из самых запомнившихся дефиле этого сезона – показ Black Tape Project. Не так давно основателю этого американского бренда Джоэлю Альваресу пришло в голову делать из клейкой ленты – тейпов – нечто вроде купальников. Наклейки закрывают грудь и другие интимные места. В рамках показа Альварес даже обклеивал практически обнаженную модель тейпом в режиме реального времени.
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