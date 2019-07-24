Определена победительница конкурса красоты Miss Maxim 2019

В Москве прошел финал конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM 2019. Победительницей стала 26-летняя уроженка Вологды Виктория Цуранова. Девушка завоевала титул, обойдя 100 участниц из разных уголков страны. Главным призом станет ее фотография на обложке сентябрьского номера журнала MAXIM.
Виктория учится в Российском университете дружбы народов. Кроме того она активно ведет свой Instagram, занимается фитнесом и йогой. "Говорят, чтобы получил желаемое, необходимо отпустить ситуацию и снизить важность события. А я не могла и не хотела!", – прокомментировала свою победу Цуранова на своей странице в социальной сети.
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