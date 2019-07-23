У королевы красоты нагло отобрали титул

20-летняя студентка факультета политического права "Мисс Мичиган – 2019" Кэти Чжу пострадала за свои убеждения. Девушка должна была поехать в Лас-Вегас, чтобы участвовать в конкурсе на звание самой красивой девушки в США, но ее планы были сорваны. На следующей день после получения звания "мисс Мичиган" и короны королевы красоты ей пришло уведомление, что титул забирают. Причиной были названы "расистские" твиты Кэти. Дело в том, что девушка активно поддерживает американского лидера Дональда Трампа.
В своем Twitter-аккаунте Кэти отреагировала на день хиджаба в своем университете. Тогда всем желающим предлагали на время переодеться, чтобы таким образом поддержать мусульманок, которых за отказ надеть хиджаб мужья забили камнями. Но Чжу не смогла понять, как эта акция поможет бедным женщинам, а ее записали в исламофобы и расистки. Девушке прислали уведомление об отзыве титула.
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