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Фев. 5, 2019
просмотры: 123

Сибиряки устроили веселье на морозе

567

Пока в некоторых регионах России температура воздуха опустилась ниже 35 градусов мороза, местные жители решили не тратить времени даром и запустили оригинальный флешмоб. В Сети они делятся фотографиями, на которых кипяток застывает прямо в воздухе. Красочные и необычные снимки мигом стали настоящим хитом в интернете. Испытание назвали #дубакчеллендж и принять в нем участие может любой желающий. Единственное условие – достаточно низкая температура воздуха за окном.

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