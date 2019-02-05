Сибиряки устроили веселье на морозе

Пока в некоторых регионах России температура воздуха опустилась ниже 35 градусов мороза, местные жители решили не тратить времени даром и запустили оригинальный флешмоб. В Сети они делятся фотографиями, на которых кипяток застывает прямо в воздухе. Красочные и необычные снимки мигом стали настоящим хитом в интернете. Испытание назвали #дубакчеллендж и принять в нем участие может любой желающий. Единственное условие – достаточно низкая температура воздуха за окном.