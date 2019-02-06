Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене

На фестивале Comedy Club, который прошел 15 и 16 сентября в Ереване, наблюдался настоящий "звездопад". Среди гостей отметились Ольга Бузова, Елена Летучая, Гоша Куценко, а также Михаил Галустян, Марина Кравец, Руслан Белый и другие резиденты "Камеди". На фестиваль в Армению специально прилетел и Жан-Клод Ван Дамм. Голливудскому актеру досталось во время одного из номеров. Длинноногая красотка, несмотря на головокружительные шпильки, мастерски исполнила удар маваши в корпус, чем привела в восторг героя боевиков.