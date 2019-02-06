Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Среда 6 февраля
Лента новостей
17:04
Минтранс отчитался перед Думой за дорожное строительство
17:03
Возмущенные россияне требуют закрыть Крымский мост
17:03
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене
16:56
Цветущую Свиридову перестали узнавать
16:56
И все же апокалипсис: ученые нашли подтверждение скорому концу света
16:48
Новое страшное обвинение в адрес вдовы Марьянова
16:19
Башаров увез избитую жену подальше от посторонних глаз
16:13
Подарок Путина "особенной" девочке из Приморья растрогал россиян
16:10
Ослепший Порошенко поплакался перед Путиным
16:01
В парке медведь загрыз наркомана
15:42
Потерявшего семью в "Зимней вишне" Вострикова затравили за отдых в США
15:41
В Башкирии пьяный рецидивист пытался зарезать гостя
15:41
"Ноющий мужик – это ад": молодая пассия Петросяна разоткровенничалась
15:39
Зеленского крупно подставили перед выборами
15:30
В Подмосковье расследуют смерть трехлетнего ребенка
15:00
Все ради нее: рассекречена "мифическая" женщина Билана
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 февраля 2019 года
14:39
Просмотр телевизора вызывает рак
14:36
Разнузданная Волочкова раздвинула ноги прямо на лестнице
14:29
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ "Европейский"
14:07
Кокорина выкупают из СИЗО за 10 миллионов
14:06
"Не по-пацански": Рудковская вступилась за обиженного Плющенко
13:40
Чем хорош развод
13:37
"Держишь ребенка как мешок": Топалова затравили за поведение с сыном от Тодоренко
13:26
Семенович раскрыла своего первого мужчину
13:11
Эпатажную певицу увековечили на "Аллее славы"
12:59
Пугачева не пришла хоронить своего мальчика
12:47
В Хабаровском крае при пожаре погибли трое детей
12:26
"Дух захватывает": Глюк’oZa удивила странным заявлением
12:25
Муцениеце опустила руки после слухов об избиении
12:15
Подслеповатая Пугачева в молитве упала на колени перед водокачкой
12:11
Найден лучший способ избежать деменции
12:03
У родившей Марии Мироновой случилась резкая перестройка
11:58
Певица Лама рассказала о тяжелой борьбе с раком
11:38
Россиянин проплыл подо льдом в 30-градусный мороз (видео)
11:31
Наглецу Порошенко влепили пощечину в прямом эфире
11:30
Участник "Дома-2" зверски избил случайного прохожего
11:16
Оскандалившийся Верник бросил вызов известному артисту
11:12
Попавший впросак Дудь вывел из себя Киселева
11:06
Провалившейся Загитовой предложили убежище в Японии
10:53
"Сердце разрывается от любви и боли": безутешный Толмацкий обратился к покойному сыну
10:36
Обнародовано прощальное видео Децла
10:28
Вдова Марьянова жестко приложила его любовниц
10:15
Предатель Лукашенко бросился вымаливать прощение у Путина
10:04
Протухший десерт Меланьи Трамп выставили на торги
09:50
Беременная Рапунцель рассказала об угрозе выкидыша
09:36
Умолчавшую о пожаре дочь Башмета ищет полиция
09:16
"Ведь уведет": роскошную Пугачеву сняли с другим мужчиной
09:10
Мировое признание: Овечкин стал лучшим в НХЛ
08:44
"Благодаря ей я сегодня жив!": втянутый в скандал с Собчак Виторган рассекретил свою девочку
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Безутешную вдову Марьянова разоблачили его любовницы
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
"Только сливки снимала": раскрыт главный секрет Пугачевой
Предатель Лукашенко бросился вымаливать прощение у Путина
Собчак спихнула Волочкову с лестницы
Неудачное место: Крымский мост построили с ошибками
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 6, 2019
просмотры: 123

Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене

567

На фестивале Comedy Club, который прошел 15 и 16 сентября в Ереване, наблюдался настоящий "звездопад". Среди гостей отметились Ольга Бузова, Елена Летучая, Гоша Куценко, а также Михаил Галустян, Марина Кравец, Руслан Белый и другие резиденты "Камеди". На фестиваль в Армению специально прилетел и Жан-Клод Ван Дамм. Голливудскому актеру досталось во время одного из номеров. Длинноногая красотка, несмотря на головокружительные шпильки, мастерски исполнила удар маваши в корпус, чем привела в восторг героя боевиков. 

поделиться

комментарии

567

Сибиряки устроили веселье на морозе

Участники нового флешмоба хвастаются фотографиями замерзающего в воздухе кипятка

567

Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад

Необычная история выздоровления

567

Пухлая родственница перещеголяла известную супермодель

Пышка в пикантном наряде покорила обывателей

567

Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон

Спортсменку сравнили с героиней "Спасателей Малибу"

567

Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом

Мужчина увлекся бодибилдингом

567

Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир

"Лучшая сцена втроем" – восьмой "Оскар" в копилке артиста

567
567
567

Откровенные снимки бритой налысо модели

Эмбер Роуз создала себе образ, от которого невозможно оторвать взгляд

567

загрузить ещё

Политика

Предатель Лукашенко бросился вымаливать прощение у Путина

Батька позволил себе слишком многое
Шоу-бизнес

Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ

Корреспонденту было всего 42 года

Политика

Недобитого Порошенко спасли от разъяренной толпы
Беспомощный Порошенко обвинил Путина во всех грехах
"Кума Путина" заподозрили в госизмене
Медведев сделал внушение непонятливому Лукашенко

Шоу-бизнес

Цветущую Свиридову перестали узнавать
Новое страшное обвинение в адрес вдовы Марьянова
Башаров увез избитую жену подальше от посторонних глаз
"Ноющий мужик – это ад": молодая пассия Петросяна разоткровенничалась

Проишествия

В московском СИЗО случайно нашли пропавшего швейцарца
Известную пианистку задержали с партией наркотиков
Погибла вся семья: жуткие подробности пожара в доме на Никитском
Студентов МГУ задержали за изготовление взрывчатки

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

Подслеповатая Пугачева в молитве упала на колени перед водокачкой

Певица крестилась

Шоу-бизнес

Кадры с первыми движениями ребенка Маркл утекли в Сеть

Трогательный момент попал в объективы камер случайно
Шоу-бизнес

У родившей Марии Мироновой случилась резкая перестройка

Эгоистическая жизнь с появлением ребенка закончилась
Политика

Наглецу Порошенко влепили пощечину в прямом эфире

Украинского лидера как следует приложили

Гороскоп

"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года

Фоторепортажи

Сибиряки устроили веселье на морозе
Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад
Пухлая родственница перещеголяла известную супермодель
Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон

Спорт

Любовница вышвырнула жену Глушакова из роскошного дома
"Урок усвоил": изнывающий в СИЗО Кокорин просится на свободу
"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву

Регионы

Падение метеорита над Россией сняли на видео
"Скоро завалится арка": побывавшие на Крымском мосту бьют тревогу
7 погибших: под Калугой перевернулся автобус с детьми (Видео)
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru