Пухлая родственница заткнула за пояс известную супермодель

Кузина топ-моделей Беллы и Джиджи Хадид приняла участие в пикантной фотосъемке. Джоанн ван ден Херик попала на разворот одного популярного издания, после чего снимки появились в личном Instagram девушки.
20-летняя голландская модель плюс-сайз покорила интернет-обывателей своими пышными формами. По мнению любителей пухлых дам, красотка, позируя в нижнем белье, заткнула за пояс знаменитых сестер.
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