Пухлая родственница заткнула за пояс известную супермодель

Кузина топ-моделей Беллы и Джиджи Хадид приняла участие в пикантной фотосъемке. Джоанн ван ден Херик попала на разворот одного популярного издания, после чего снимки появились в личном Instagram девушки.

20-летняя голландская модель плюс-сайз покорила интернет-обывателей своими пышными формами. По мнению любителей пухлых дам, красотка, позируя в нижнем белье, заткнула за пояс знаменитых сестер.