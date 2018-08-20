Обладательница титула "Миссис Россия 2018" возбудила народ

Недавно стали известны результаты конкурса "Миссис Россия – 2018". Победительницей стала жительница Твери Анна Телегина. Из 30 финалисток жюри самой красивой женой и матерью в стране признали именно ее.
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