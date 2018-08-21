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Авг. 21, 2018
просмотры: 123

Самые странные наряды на премии MTV

567

Прошли те благословенные времена, когда церемонии награждения крупными премиями за различные достижения в мире шоу-бизнеса заставляли звезд отыскивать у себя самые изысканные и красивые платья и костюмы. Сейчас балом правит неординарность, и знаменитости прикладывают максимум усилий для того, чтобы выделиться. Яркий пример такого подхода – премия MTV, где почти каждый наряд служит, кажется, только одной цели – эпатировать публику. И фотографии разных лет с этого мероприятия доказывают: речь идет об уже сложившейся традиции.

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