Самые странные наряды на премии MTV

Прошли те благословенные времена, когда церемонии награждения крупными премиями за различные достижения в мире шоу-бизнеса заставляли звезд отыскивать у себя самые изысканные и красивые платья и костюмы. Сейчас балом правит неординарность, и знаменитости прикладывают максимум усилий для того, чтобы выделиться. Яркий пример такого подхода – премия MTV, где почти каждый наряд служит, кажется, только одной цели – эпатировать публику. И фотографии разных лет с этого мероприятия доказывают: речь идет об уже сложившейся традиции.
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