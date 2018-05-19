Британцы сошли с ума из-за необычной свадьбы принца с актрисой

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обручились в Лондоне. Праздничная церемония бракосочетания собрала огромное количество звездных гостей. Сотни людей толпились за воротами часовни Святого Георгия. Неравнодушные граждане Великобритании начали праздновать событие задолго до начала, многие несколько последних ночей провели в палатках неподалеку от королевского дворца. Нетрадиционная свадьба принца с простолюдинкой вызвала невероятный ажиотаж в стране и за ее пределами.
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