Шикарная жизнь Анастасии Шубской

16 ноября дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская отметила 25-летие. Несколько лет девушка работала моделью, а 18 августа этого года Настя сама впервые стала мамой. Она подарила супругу Александру Овечкину сына, которого назвали в честь погибшего старшего брата хоккеиста Сергеем.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская официально зарегистрировали свои отношения в августе 2016 года в США, однако свадьбу молодожены тогда не праздновали. Торжество хоккеист и модель устроили в Москве в июле 2017-го – в День семьи, любви и верности.