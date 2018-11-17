Шикарная жизнь Анастасии Шубской

16 ноября дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская отметила 25-летие. Несколько лет девушка работала моделью, а 18 августа этого года Настя сама впервые стала мамой. Она подарила супругу Александру Овечкину сына, которого назвали в честь погибшего старшего брата хоккеиста Сергеем.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская официально зарегистрировали свои отношения в августе 2016 года в США, однако свадьбу молодожены тогда не праздновали. Торжество хоккеист и модель устроили в Москве в июле 2017-го – в День семьи, любви и верности.
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