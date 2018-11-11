Фанатка пластических операций показала откровенные фото

Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Крида и Жукова застали в одной постели
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Жена Сергея Жукова из "Руки вверх!" сообщила о расставании
Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
партнеры
Воскресенье 11 ноября
Лента новостей
14:54
Сподвижник Табакова сбежал из театра
14:28
Мать Тимати жестко осадила его любовницу
13:58
Фанатка пластических операций показала откровенные снимки
13:43
Максиму Фадееву потребовалось лечение после таблеток для похудения
12:45
"Боль неимоверная": Волочкова опозорилась на концерте (видео)
12:17
"Задорнов жив": Петросян удивил странным заявлением
11:51
Модель-пышка стала сенсацией на Украине
11:39
Максим Виторган усомнился в своем отцовстве
11:08
Капризы Меган Маркл привели к проблемам в королевской семье
10:31
"Было неприятно": Карина Мишулина о романах отца с несовершеннолетними
10:01
Взрыв на кладбище в Москве: много погибших
23:57
На Первом канале столкнули лбами жен покойного Задорнова
23:38
Галкина перекосило во время разговора с вдовой Задорнова
19:45
Актриса Юлия Волчкова скончалась после тяжелой болезни
19:07
Принца Гарри заставили рассекретить любовницу
18:16
У звезды "Дома-2" после жестокого избиения онемело лицо
17:53
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 ноября 2018 года
17:15
Успенская спивается из-за дочери-фрика
17:00
Когда метро соединит Некрасовку и Новую Москву
16:34
Измены Чумакова ошарашили Ковальчук
15:57
Ведущий Николай Дроздов впервые сообщил о больной дочери
15:30
Закричавшей Кудрявцевой стало плохо на телешоу
15:27
Малахов раскрыл любовника жены-старушки Гогена Солнцева
14:46
Соблазнительные фото Тины Канделаки
14:23
"Уильям хочет девочку": Беременная Кейт Миддлтон в угоду мужу рискует жизнью
13:54
Муж удивлен обнародованными интимными подробностями жизни со звездой "Голоса"
13:42
"Много не пейте": Скандалист Ефремов получил звонкую пощечину
13:13
Разъяренная Волочкова притащила отцу-инвалиду новую женщину
12:35
"Делают химиотерапию": Ольга Слуцкер рассказала о борьбе с раком
12:09
Скандалисту Ефремову – 55
11:53
"Целый букет болезней": Организм Пугачевой истощен
11:11
Откровенное признание молодой пассии о жизни с Задорновым
10:33
Обомлевшая от 60-летнего мужика Ани Лорак ушла в разнос в эфире шоу "Голос"
10:10
Страшный пожар в петербургском гипермаркете сняли на видео
10:00
Как Кашпировский всю страну загипнотизировал
21:58
Зачем артист Ефремов лезет в политику
21:54
Сексуальная и дерзкая Туктамышева поразила соперниц
21:41
В Краснодаре из окна многоэтажки выбросили 15 кошек
21:31
36-летняя Водянова без макияжа выглядит как девочка
21:15
В Башкирии приговорили чиновника-"решалу"
20:56
Семенович поздравляют с беременностью
20:54
Под Волгоградом перевернулся рейсовый автобус
20:26
Мишель и Барак Обама потеряли ребенка
20:23
В Удмутрии в ДТП с автобусом пострадали пять пенсионеров
19:51
Брошенную Кридом Клюкину сняли с Биланом
19:11
Любовница Яббарова из "Дома-2" врезала беременной Рапунцель
19:05
Пожилой россиянин выпил с другом и расчленил его
18:40
Володин пообещал дополнительную поддержку инвалидам
18:39
Путина втянули в скандал с Крымским мостом
18:19
Савченко будут возить по Украине в клетке
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отставной моряк-офицер: стало известно о новом браке Поргиной
"Было неприятно": Карина Мишулина о романах отца с несовершеннолетними
"Много не пейте": Скандалист Ефремов получил звонкую пощечину
Успенская спивается из-за дочери-фрика
"Целый букет болезней": Организм Пугачевой истощен
Назван неутешительный диагноз Яны Рудковской
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Ноя. 11, 2018
просмотры: 123

Фанатка пластических операций показала откровенные фото

567

Евда покинув родную Украину Елена Россо приступила к улучшению своей внешности с помощью пластических операций. Она успела потратить на них порядка 17 тысяч евро (1,4 миллиона рублей). И, видимо чтобы деньги не уходили впустую, активно демонстрирует измененное тело на своей странице в Instagram. Пользователи Сети неоднозначно воспринимают внешность 23-летней красотки. Впрочем, поклонников у нее хватает и их число увеличивается после каждой публикации очередного откровенного снимка. Учитывая частоту появления таких кадров, можно сказать, что число поклонников Елены России увеличивается безостановочно. Ну а она подумывает о том, чтобы продолжить модифицировать свое тело. В частности, девушка подумывает об увеличении ягодиц.

поделиться

комментарии

Модель-пышка стала сенсацией на Украине

Наталья Петрик стала победительницей шоу "Модель XL"

567

Соблазнительные фото Тины Канделаки

Телеведущая увлекается спортом и выглядит гораздо моложе своего возраста

567

Скандалисту Ефремову – 55

"Дни.ру" по случаю юбилея проследили, как с годами изменился актер

567
567
567
567

Рудковская в коротком платье спрятала живот

Продюсер прошлась по красной дорожке

567
567

50-летнюю фитнес-модель приняли за молоденькую студентку

Женщина выглядит восхитительно для своих лет

567

Сексуальная "барби-модель" довела россиян до экстаза

Девушка продолжает восхищать внешностью

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Успенская спивается из-за дочери-фрика

Певица раскрыла свои душевные терзания
Шоу-бизнес

Закричавшей Кудрявцевой стало плохо на телешоу

Телеведущая даже начала обмахиваться бумагами

Политика

Путина втянули в скандал с Крымским мостом
Савченко будут возить по Украине в клетке
"Холуй и трус": украинскому депутату врезали за письмо Путину
Предал своих ради России: в Австрии разгорается шпионский скандал

Шоу-бизнес

Галкина перекосило во время разговора с вдовой Задорнова
Принца Гарри заставили рассекретить любовницу
У звезды "Дома-2" после жестокого избиения онемело лицо
Успенская спивается из-за дочери-фрика

Проишествия

Убийца матери с ребенком в Москве привел в ужас странным признанием (видео)
В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

Умерла звезда "Ералаша"
Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
"Мосфильм" приготовил незабываемый новогодний подарок детям
Монеточка написала песню к фильму ужасов
Шоу-бизнес

Галкина перекосило во время разговора с вдовой Задорнова

На шоу вспомнили покойного сатирика
Шоу-бизнес

Максим Виторган усомнился в своем отцовстве

Если Ксения Собчак беременна, то не от него, уверен актер
Шоу-бизнес

"Боль неимоверная": Волочкова опозорилась на концерте (видео)

Балерина похвалила себя за выдержку и чувство юмора
Шоу-бизнес

Капризы Меган Маркл привели к проблемам в королевской семье

Личный помощник герцогини Сассекской уволился спустя всего полгода после свадьбы

Гороскоп

Совет на выходные
"Полезно поголодать": сноровистой Максаковой указали ее место
Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября
"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт

Фоторепортажи

Волочковой на зависть: известная модель в прозрачных трусиках вышла в свет
Звезды погуляли на шикарной свадьбе известного ведущего
Кожа висит складками: модель похудела на 140 килограммов
Рудковская в коротком платье спрятала живот

Спорт

Сексуальная и дерзкая Туктамышева поразила соперниц
Кокорина и Мамаева лишили самого дорогого в СИЗО
Мать Этери Тутберидзе скончалась после тяжелой болезни
Полуголая Туктамышева загнала Загитову под лавку

Регионы

Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru