Фанатка пластических операций показала откровенные фото

Евда покинув родную Украину Елена Россо приступила к улучшению своей внешности с помощью пластических операций. Она успела потратить на них порядка 17 тысяч евро (1,4 миллиона рублей). И, видимо чтобы деньги не уходили впустую, активно демонстрирует измененное тело на своей странице в Instagram. Пользователи Сети неоднозначно воспринимают внешность 23-летней красотки. Впрочем, поклонников у нее хватает и их число увеличивается после каждой публикации очередного откровенного снимка. Учитывая частоту появления таких кадров, можно сказать, что число поклонников Елены России увеличивается безостановочно. Ну а она подумывает о том, чтобы продолжить модифицировать свое тело. В частности, девушка подумывает об увеличении ягодиц.
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