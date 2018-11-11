Модель-пышка стала сенсацией на Украине

Модель Наталья Петрик, обладающая заметно превышающими классические 90-60-90 формами, стала настоящей сенсацией после победы в шоу "Модель XL". Девушка приходится дочерью мэру одного украинского города, что, однако, совсем не завершает список ее выдающихся достоинств. Она владеет семью языками, успешно получила юридическое образование и стала развиваться в других направлениях. Кроме того, что было важно для победы в шоу, несмотря, а возможно и благодаря своим пышным формам, девушка выглядит очень соблазнительно. Именно так решили зрители на Украине, а читатели "Дни.ру" могут взглянуть на снимки красотки и сделать выводы самостоятельно.
Красотка не собирается останавливаться на достигнутом
Телеведущая увлекается спортом и выглядит гораздо моложе своего возраста
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Грандиозное шоу состоялось в Нью-Йорке
Избранницей шоумена стала модель
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Продюсер прошлась по красной дорожке
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Женщина выглядит восхитительно для своих лет
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