Модель-пышка стала сенсацией на Украине

Модель Наталья Петрик, обладающая заметно превышающими классические 90-60-90 формами, стала настоящей сенсацией после победы в шоу "Модель XL". Девушка приходится дочерью мэру одного украинского города, что, однако, совсем не завершает список ее выдающихся достоинств. Она владеет семью языками, успешно получила юридическое образование и стала развиваться в других направлениях. Кроме того, что было важно для победы в шоу, несмотря, а возможно и благодаря своим пышным формам, девушка выглядит очень соблазнительно. Именно так решили зрители на Украине, а читатели "Дни.ру" могут взглянуть на снимки красотки и сделать выводы самостоятельно.