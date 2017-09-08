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Сен. 8, 2017
просмотры: 123

Модель восхитила "бровями Брежнева"

567

Киприотка София Хаджипантели стала звездой благодаря своим бровям. Она тщательно ухаживает за своими густыми сросшимися брови темного цвета, ежедневно нанося на них касторовое масло. Количество поклонников ее нестандартной внешности растет с каждым днем – уже сейчас на ее Instagram подписано около 50 тысяч человек. Натуральная блондинка специально изменила цвет своих бровей, считая, что контраст светлых волос и черных бровей выглядит интересно. 

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