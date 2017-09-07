Роскошные декольте Венецианского фестиваля

С 30 августа по 9 сентября на итальянском острове Лидо проходит 74-й Международный Венецианский кинофестиваль. Каждый день по красной дорожке дефилируют в шикарных нарядах мировые знаменитости. И начинающие звезды, и их более опытные коллеги демонстрируют роскошные декольте, как бы соревнуясь в оригинальности платья и глубине выреза.
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