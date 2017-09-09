Особенности парка "Зарядье"

"Зарядье" стал крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре столицы за последние 70 лет. Его общая площадь – 10,2 гектаров, а площадь всех объектов – почти 84 тысячи квадратных метров. На этой территории расположены информационный павильон "Купол", павильоны "Медиацентр", "Заповедное посольство". Тут же тематический центр "Ледяная пещера", "Флорариум. Центральный объект парка – "Парящий мост", под которым расположена набережная Москвы-реки.