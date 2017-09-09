Как Москва похорошела с годами

Москва отмечает 870-летие. Торжества по случаю Деня города пройдут 9 и 10 сентября. Общий лозунг праздника – "Москва – город, где создается история".
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