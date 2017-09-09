Родившая Гагарина потрясла худобой

"Новая волна", по традиции, завершает череду летних музыкальных фестивалей. "Славянский базар в Витебске", "Рандеву" в Юрмале, "Жара" в Баку – у каждого из этих форумов есть свое лицо. Отличаются они и тем, что "Новая волна" кочует с места на места – из Юрмалы она переехала в район Морвокзала Сочи, а теперь обосновалась в центре Олимпийского парка рядом со стадионом "Фишт". Игорь Крутой собрал на форум, кажется, всех самых значимых отечественных исполнителей. И приготовил немало сюрпризов.
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