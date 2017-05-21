Как проходила свадьба сестры Кейт Миддлтон

Одним из самых обсуждаемых событий в Великобритании и за ее пределами стала свадьба сестры герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы и мультимиллионера Джеймса Мэттьюса. Пресса и даже самые требовательные модные критики пришли в восторг от нарядов молодоженов. Не остались без внимания и высокие гости церемонии.