Как проходила свадьба сестры Кейт Миддлтон

Одним из самых обсуждаемых событий в Великобритании и за ее пределами стала свадьба сестры герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы и мультимиллионера Джеймса Мэттьюса. Пресса и даже самые требовательные модные критики пришли в восторг от нарядов молодоженов. Не остались без внимания и высокие гости церемонии.
Мероприятие прошло в Гостином Дворе
Артист празднует свой 50-летний юбилей
Dni.Ru сделали подборку самых красивых нарядов третьего дня кинофестиваля
Почему известная телеведущая не стареет
Артисты светились от счастья
На премьере фильма "Нелюбовь" собрались звезды первой величины
Модели в образе балерин виртуозно исполнили несколько па в роскошных интерьерах
Эффектные красотки главного комедийного шоу страны
Звезды эпохи диско не сдают позиций
Команда получила кубок Премьер-лиги
В стране растет социальное напряжение
Телеведущий после заседания суда поделился негодованием
Недоброжелатели утверждают, что нашли доказывающий их правоту снимок
Модель Ксения Царицына радует подписчиков фотографиями своего праздного образа жизни