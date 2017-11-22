Актера Устюгова бросили в бассейн к сексапильной брюнетке

С 27 ноября начинается показ нового, 11-го сезона, популярного сериала "Ментовские войны" о подполковнике Шилове – борце с "оборотнями в погонах". В новом сезоне герой Александра Устюгова получает новую должность и становится начальником управления, и это для него вызов. А еще неминуем конфликт с коллегой. Кроме того, в ходе расследования героя Устюгова толкнут к бассейн, где его обнимет за шею сексапильная брюнетка.