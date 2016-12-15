Собчак повернулась задом к журналистам

Отец преступницы пожалел об оказанной помощи следствию.
В мультиформатном пространстве Tesla 4000 появились пришельцы. Именно они оттенили премьерный показ фильма "Изгой-один: Звездные Войны. Истории". Новая серия франшизы рассказывает о том, как сопротивление собирает отряд для выполнения особой миссии. В картине описаны события, предшествующие четвертому эпизоду.
Посмотреть фильм пришло много отечественных знаменитостей. Ярче всех блистала телеведущая и новоиспеченная мать Ксения Собчак, которая то и дело поворачивалась задом к журналистам, чтобы продемонстрировать надпись Star Wars на спине.
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