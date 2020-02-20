Звезда "Реальных пацанов" рассказала о съемках нового сезона

Владимир Селиванов рассказал, как снимают сцены, в которых артист управляет авто. По словам знаменитости, для работы над такими эпизодами собирают специальную платформу на колесах. На нее заезжает оборудованная камерами машина с артистами внутри.
"Благодаря ей актер как будто едет за рулем, облегчив возможность играть роль в кадре", – написала звезда сериала "Реальные пацаны" в личном "Инстаграм". Автоплатформа снижает риск аварии во время рабочего процесса и решает вопрос наличия водительского удостоверения у исполнителя роли – его попросту может не быть.
Селиванов отметил, что на съемках некоторых сцен собирался кортеж из пяти автомобилей. В основании – полицейская машина, далее автобус, который тянет платформу с закрепленным транспортным средством, после следует авто с плейбеком: в нем находятся режиссер с экраном и звукорежиссер со своей техникой. В хвосте каравана едет еще одна машина с сотрудниками правопорядка.
В комментариях поклонники ситкома отметили, что очень ждут новых серий комедии. Некоторые интернет-обыватели сообщили, что видели съемочную группу в городе Железнодорожном и поселке Томилино Московской области.
Добавим, что киношники усилено работают над реализацией 13-го сезона сериала "Реальные пацаны". Скорее всего, продолжение выйдет в свет уже в 2020 году.
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