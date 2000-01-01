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Сергей Валерьевич Лавыгин

актер
Сергей Валерьевич Лавыгин
  • Дата рождения: 27 июля 1980
  • Место рождения: Москва РСФСР
  • Знак зодиака: Лев
  • Рост: 171
  • Вес: 73
  • Жена/Муж: Анна Бегунова (до 2018 года)
  • Дети: сын Федор

Сергей Лавыгин – это актер, который стал знаменитым благодаря роли в комедийном сериале «Кухня». Однако в его фильмографии есть не только комедии – и в последнее время артисту все чаще удается выйти за пределы привычного амплуа.

Сергей Лавыгин: биография

Лавыгин родился в июле 1980 года в Москве. Его родители не имели отношения к искусству, но будущий артист с детства мечтал о сценической карьере – и ему удалось воплотить мечту в жизнь.

Семья

Родители Сергея – оба физики-математики, они не имеют отношения к кинематографу. У актера также есть родной брат, который сначала сделал спортивную карьеру, а затем основал собственный бизнес.

Детство и юность

В детстве парня часто отправляли на лето в пионерский лагерь, отдохнуть за городом. Именно тогда Сергей и заинтересовался театром. Сначала он начал посещать драматический кружок, и тогда же, в пионерском лагере, впервые дебютировал на сцене. Затем он стал посещать театральный кружок и на регулярной основе. Но окончательное решение об актерской карьере Сергей принял только в 11 классе. Он готовился к поступлению – даже пересмотрел всю мировую киноклассику, подготовил стихотворение и басню, но этого оказалось недостаточно. Так что сначала в Щепкинское училище юношу приняли только в качестве вольного слушателя, но потом он сумел стать полноправным студентом.

В «Щепке» актер учился в мастерской Владимира Сафронова. Еще, будучи студентом, он любил наблюдать за прохожими на улицах, предугадывать их настроение, перенимать манеры, этот прием помогает ему и сегодня.

Карьера

В 2001 году будущая звезда ситкомов окончил «Щепку» и поступил в труппу Московского ТЮЗа. В этом театре он служит и в настоящее время. Однако Лавыгин сотрудничает и с другими театральными объединениями, в том числе с Центром имени Всеволода Мейерхольда.

Театр

На театральной сцене у артиста было немало интересных ролей. Например, в таких спектаклях как «Питер Пэн», «Кавалер-призрак», «Два клена». Правда, в настоящее время он больше занят на телевидении, так что поклонникам стоит искать новости о выходе сериалов или фильмов.

Кино и телевидение

В кино Лавыгин дебютировал в 2003 году. Это был фильм «Здравствуй, столица!» – мелодрама, посвященная хрущевской оттепели. Но особой популярности лента актеру не принесла. Новости о его работах начали появляться в прессе только после того, как он появился в комедийном ситкоме «Кухня». Хотя в течение десяти лет Сергей снимался в самых разных проектах – например, «Адвокат-2», «След» и другие.

Сергей Лавыгин: личная жизнь

До 2018 года был женат на актрисе Анне Бегуновой, с которой они снимались в сериале «Кухня». В 2016 году у пары родился сын Федор. Однако вскоре супруги разошлись. Позже в прессе появились новости о том, что у актера – роман с актрисой Марией Луговой.

Интересные факты

  • Сергей Лавыгин – личность, о котором часто пишут светские новости, у него берут интервью многие издания, так что интересные факты о себе исполнитель озвучивает сам:
  • Если бы Сергей не поступил в театральный вуз, он бы попробовал сделать карьеру в лечебном деле. Сейчас же медицину он считает своим хобби.
  • Несмотря на съемки в сериале про высокую кухню, актер так и не научился готовить на уровне профессионала, зато умеет быстро шинковать лук. В повседневной жизни предпочитает простую еду.
  • Актер почти не ест мучного и сладкого, чтобы поддерживать себя в форме.

Роли актера

Каждый фильм или сериал с участием актера становится настоящим подарком для зрителей. Хотя многие по-прежнему видят в нем повара Сеню – настолько повлиял на его карьеру сериал «Кухня».

Фильмы

После того, как артист  сыграл в нашумевшей комедии «Горько!» Жоры Крыжовникова, чуть ли не каждый год новости пишут о новом проекте режиссера, в котором принимает участие любимец публики. Но в его фильмографии есть не только комедии. Артист снимался в таких фильмах:

«Горько!» - знаменитый фильм Жоры Крыжовникова, его персонаж – колоритный дядя Толя, родственник со стороны жениха. В фильме «Горько 2» артист вернулся к этой роли,

«Самый лучший день» - еще один комедийный фильм Крыжовникова, сыграл Валентина.

«Страна чудес» - необычный фильм, состоящий из нескольких новелл, в одной из них Сергей играет инопланетянина.

«Ну здравствуй, Оксана Соколова!» - комедия, отмеченная призом фестиваля «Золотой Феникс».

Сериалы

Артист часто снимается в многосерийных постановках. И чуть ли не каждый год новости культуры сообщают о выходе нового ситкома, в котором принимает участие Сергей Лавыгин. К числу наиболее известных проектов относятся:

«Кухня» - ситком о буднях ресторана высокой кухни, роль повара Сени Чуганина.

«Отель Элеон» - сериал, который представляет собой спин-офф, то есть своего рода продолжение «Кухни». Актер играет роль Сени Чуганина, который стал уже шеф-поваром.

«Мамочки» - комедийный сериал о трудностях семейной жизни, роль Ромы Мельникова, мужа Юли.

«Большая игра» - сериал в жанре спортивной комедии, роль помощника тренера сборной.

«Звоните Ди Каприо!» - драматический сериал, роль – артист Сергей Мотыль.

Также у франшизы «Кухня» было много других ответвлений, в которых артист снова возвращался к роли Сени Чуганина. Например, многосерийные проекты «СеняФедя»,  «Гранд» и другие.

Актер сегодня

Читая новости, можно подумать, что артист и дальше планирует посвятить себя комедийному жанру и роли Сени Чуганина. Но в 2020 году выходит его новая работа – фильм «Лед-2», своего рода спортивная драма (или сказка), поставил ее все тот же Жора Крыжовников. Какой персонаж достался любимцу публики в этой картине – пока неизвестно, нужно отслеживать новости, чтобы узнать подробности и дату премьеры.

Также в 2020 году выйдет проект «Операция «Валькирия». Пока неясно, будет ли это полнометражный фильм или телеверсия с несколькими эпизодами. Новости со съемочной площадки ясности не внесли. Картина заявлена как шпионский боевик – жанр, с которым Сергей Лавыгин работает в своей карьере впервые.

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