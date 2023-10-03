Ислам Замирович Назаралиев Генеральный директор "НафтаГаз"

Ислам Назаралиев биография: залог успеха – хорошая идея плюс точный расчет

Назаралиев Ислам Замирович родился незадолго до перестройки в 1982 году, и в юные годы ощутил все сложности смутного времени. Но зато выбор образования и профессиональной сферы был уже довольно осознанным – время диктовало запрос на новые специальности. В 2003 году Ислам Назаралиев окончил МГИМО по направлению "Регионоведении и дипломатии", а по окончании магистратуры получил специальность "Международные отношения", добавив к теоретической базе хорошее владение несколькими иностранными языками. Имеет степень кандидата экономических наук. Женат, в семье трое детей. Награжден благодарностями МИД России и Минэнерго.

МИД – правильное начало карьеры

Свою профессиональную деятельность Ислам Назаралиев начал в Министерстве иностранных дел РФ, где проработал до 2008 г. С 2008 по 2010 г. занимался проектами развития в Краснодарском крае.

В 2010 происходит очередной карьерный скачок – Ислам Назаралиев назначен заместителем генерального директора по работе с инвесторами ОАО "Красная Поляна", в тот момент активно строящегося горнолыжного курорта, такого класса единственного в России. Участвовал в работе команды единомышленников, результатом чего стало привлечение крупного иностранного инвестора из ОАЭ – суверенный фонд Abu-Dhabi Investment company ("Invest AD"), дочерняя структура Abu-Dhabi Investment Authority ("ADIA").

Туризм на Кавказе по-крупному

Погружаясь глубже в туристическую тему 2010 по 2014 г Ислам Назаралиев участвовал в работе экспертного Совета по особым экономическим зонам туристско-рекреационного типа при Минэкономразвития РФ. Совет разработал концепцию развития туристического кластера на Северном Кавказе, в Краснодарском крае и Республике Адыгея. По итогам работы Совета В.В. Путиным было подписано Постановление 833 от 14.10.2010 о создании туркластера в СКФО. Это был эпохальный документ, который стартовал принципиально новый этап в трансформации самой перспективной части России с точки зрения туризма.

Была очевидна заинтересованность и местных элит, и федеральных властей в быстром развитии кластера. Управляющей компанией было определена госкомпания ОАО "Курорты Северного Кавказа", куда Назаралиева пригласили на должность заместителя генерального директора по международному сотрудничеству.

Создать с "нуля"

Ислам Замирович, как ответственный за привлечение инвестиций в проекты развития горнолыжных курортов в СКФО, Каспийского прибрежного кластера и бальнеологического кластера в Минеральных Водах, проводит встречи и переговоры с компаниями из Китая, Сингапура, Южной Кореи, Австрии, Италии, Великобритании, Испании, Германии, Швейцарии, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Люксембурга. Организует приезд в Россию для знакомства с Кавказскими курортами владельцев крупнейших девелоперских компаний Европы и Азии, в т.ч. Wanda Group г-на Цзяньлиня (визит в Дагестан и облет Каспийского прибрежного кластера), г-на Де Эккера владельца Rizzani de Eccher Group (знакомство с Архызом и Эльбрусом). Он изучает основные методы развития термального курорта Баден-Баден и подписывает соглашения между "КСК" и "Фридрихсбад" по развитию бальнеологического кластера в Минеральных Водах.

Гринфилдовские проекты – то есть, проекты с нуля – становятся для Ислама Назаралиева своеобразным вызовом – обеспечить развитие к 2025 г как минимум 5 курортов по Кавказскому хребту и расширить возможности для отдыха российских туристов. Речь идет, в первую очередь, о горноклиматических и бальнеологических курортах, которые сегодня продолжают активно развиваться под кураторством Правительства РФ.

В 2012-2014 годах в качестве первого заместителя генерального директора КСК было подписано:

соглашение о сотрудничестве с Caisse des Depots Group (частно-государственный холдинг, Франция); По итогам реализации создано совместное российско-французское предприятие.

соглашение о намерениях с Wanda Group (девелоперская компания КНР);

Rizzani de Eccher Group (девелоперская группа, Италия) – договор о взаимодействии в сфере строительства курортной инфраструктуры на юге России;

Научная работа

С 2013 г. В зоне внимания Ислама Назаралиева оказываются экологические вопросы. Он выступает за сохранение ландшафтного и видового разнообразия Кавказа при реализации крупных инвестиционных проектов. "Мы осознаем ту ответственность, которая лежит на нашей компании (КСК) и с особой тщательностью планируем реализовывать проекты, исходя из чувствительности региона, ее уникальной флоры и фауны", – говорит Ислам Назаралиев на конференции в РИА Новости.

Активное вовлечение КСК в практическую деятельность при реализации стратегии развития кластера позволило Назаралиеву накопить тот необходимый опыт, без которого теоретические знания не могут лечь в основу структурных изменений. В итоге уже в 2014 г. он защитил в институте экономики РАН диссертацию по теме "Становление и функционирование туристско-рекреационного кластера Северного Кавказа". Эта научная работа – фактически первое отечественное прочтение модной и богатой западной курортной индустрии.

Название диссертации по проблематике кластерной системы, как необходимого условия ускоренного развития регионов России на примере макрорегиона Северный Кавказ звучит достаточно пафосно, в реальности же детально были рассмотрены основные барьеры, которые стоят на пути быстрого и массового появления малых и больших туристических объектов в идеальных природных условиях.

Назаралиев, опираясь на свой практический опыт, доказывает, что горноклиматические курорты туркластера по своим характеристикам – перепады высот, потенциальная протяженность горнолыжных трасс, количество подъемников – сопоставимы с ведущими горнолыжными курортами Лез Арк и Ле План во Франции, Ишгль и Кицбюэль в Австрии, а по ценам могут конкурировать с относительно недорогими курортами Болгарии, Словакии и Польши, Каспийское побережье, в свою очередь,– с курортами Черноморского побережья. Однако для того, чтобы сказка стала былью нужно решить ряд задач, в том числе с привлечением федеральных ресурсов.

Новая сфера деятельности

В 2014 г. стал очередным этапом в карьере – Ислам Назаралиев входит в руководство нефтесервисной группы "НафтаГаз", заняв позицию первого заместителя генерального директора группы, занимающейся строительством нефтяных и газовых скважин, а через 3 года становится ее главой, сменив на этом посту Токая Керимова.

В новой для себя сфере Назаралиев сориентировался быстро: молодая компания "НафтаГаз" значительно повышает качество предоставляемых услуг и существенно улучшает производственные и экономические показатели: с 2015 по 2020 г. объёмы бурения и выручки выросли более чем в шесть раз, а суммарные инвестиции в модернизацию оборудования составили около 6 млрд рублей, что позволило модернизировать 70% бурового парка. Буровые установки оснащены высокотехнологичным российским и импортным оборудованием, позволяющим бурить на уникальных нефтяных и газовых проектах в самых сложных условиях. В результате "НафтаГаз" вошел в ТОП-5 независимых буровых компаний страны, став одним из лидеров горизонтального бурения в России.

С 2018 г "НафтаГаз" становится членом IADC (International Association of Drilling Contractors), Международной ассоциации буровых подрядчиков (МАБП). Членство в IADC свидетельствует о соответствии "НафтаГаз" строгим международным критериям.

Такое стремительное развитие производства и акцент на обновление материально-технической базы позволило существенно улучшить коммерческие показатели, работая с крупными партнерами и имея долгосрочные контракты. Устойчивость бизнеса и надежность "НафтаГаза" как подрядчика позволило выйти компании на новый уровень развития, о котором говорит, например, подписание в 2018 году соглашения о сотрудничестве с компанией "ВТБ Лизинг", предусматривающее реализацию программы модернизации и приобретения бурового оборудования с использованием финансового и операционного лизинга.

Как генеральный директор компании Ислам Назаралиев отвечает не только за операционную деятельность и коммерческие результаты “НафтаГаза”, но и за отношения с крупнейшими заказчиками. Говоря о них, он отмечает, что на объектах ПАО "Газпром нефть", ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром" к началу 2021 года пройдено более 3 млн метров, построено более 800 скважин, 70% которых – горизонтальным бурением. Особое место в стратегии развития занимает глубокое бурение, как самый сложный, но при этом высокомаржинальный вид работ.

"В ближайших планах – завершить модернизацию парка оборудования и снизить средний возраст буровых до 5 лет", – подчеркивает генеральный директор "НафтаГаз" Ислам Назаралиев. Для реализации это задачи компания все время находится в поиске новых и опытных кадров, но не забывает и о постоянном повышении квалификации своих действующих сотрудников от рабочих, до управленцев – недавно компания даже получила образовательную лицензию для функционирования собственного учебного центра.

В сентябре 2021 года Ислам Назаралиев вошел в рейтинг лучших российских менеджеров России в разделе "ТОП-250 высших руководителей". По отраслевому признаку "Энергетика и топливный комплекс" он занимает 4 место.