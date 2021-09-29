Ислам Назаралиев и "НафтаГаз": за квалифицированные кадры

Генеральный директор "НафтаГаза" Назаралиев Ислам Замирович ("НафтаГаз-Бурение", "НафтаГаз-Сервис") о дополнительном профессиональном образовании и Учебном центре Нафтагаза.

Департамент образования ЯНАО выдал учебному центру компании «НафтаГаз» (генеральный директор – Назаралиев Ислам Замирович) государственную лицензию на осуществление профессионального и дополнительного образования.

Это позволит реализовать корпоративные программы обучения специалистов всех компаний группы «НафтаГаз»: «НафтаГаз-Бурение» и «НафтаГаз-Сервис».

Требования времени



Ислам Назаралиев уверен, что «профессиональный уровень персонала – залог стабильного бизнеса». Компания «НафтаГаз» укрепляет свои позиции в нефтесервисном бизнесе, развивая деловые связи с партнерами. Все больше внимания уделяется социальным проектам и модернизации оборудования. Наряду с бизнес–интересами, как говорит руководитель предприятия Ислам Назаралиев, «главным приоритетом предприятия всегда остается поддержка талантливой молодежи, необходимо обеспечить людям возможность освоить новые профессиональные навыки в соответствии с требованиями времени и реалиями российского рынка».

В планах компании в собственном Учебном центре – «Нафтагаз-Развитие» реализовать полный цикл программ профессионального обучения, повышения квалификации по направлениям бурение нефтяных и газовых скважин, автотранспортные услуги, вышкостроение, супервайзинг, охрана труда, производственная безопасность, экологическая безопасность, пожарно-технический минимум, оказание первой медицинской помощи, защитное зимнее вождение, развитие навыков безопасной работы малоопытных работников. С этой целью в г. Ноябрьске на базе учебно-курсового комбината производится набор преподавателей и осуществляется разработка методических материалов. В первую очередь Учебный центр должен закрыть собственные потребности в профессиональной подготовке рабочих кадров, обеспечить себе независимость от внешнего образовательного рынка в части опережающей подготовки персонала необходимой квалификации и в требуемом количестве. Тем не менее, Учебный Центр «НафтаГаза» готов реализовывать учебные проекты для персонала из других компаний.

В июле этого года между администрацией города Ноябрьска, ООО «НафтаГаз – Бурение» и Ноябрьским колледжем профессиональных и информационных технологий заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Целью этого документа является повышение качества образования и профессиональной подготовки кадров в Ноябрьске, разработка и внедрение эффективных форм сотрудничества при подготовке и трудоустройстве выпускников. В связи с этим в Учебном Центре НГБ к отработке практических навыков планируется привлекать студентов

По мнению Виктора Сергеевича Неумывакина – директора Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации – приоритет в образовательном процессе, если речь идет о современной талантливой молодежи, заключается в развитии профессиональной соревновательности. Виктор Сергеевич приводит конкретные примеры: «Мы проводим конкурсы профмастерства – Ворлдскиллс и Абилимпикс. Это позволяет транслировать и внедрять лучшие мировые практики в нашу систему профобразования, развивать способности обучающихся. Наши ребята, участники сборных команд, на различных соревнованиях и чемпионатах из года в год показывают все более высокие результаты. Также важно, чтобы обучение ребят проводилось по программам, максимально ориентированным на практическую подготовку. Тогда в сжатые сроки они смогут получить необходимые экономические навыки, востребованные на рынке труда.

ДПО во время пандемии – вызов принят



Карантинные ограничения нанесли тяжелый удар по всем отраслям экономики, в том числе и по системе образования. Это было отражено в постановлении Правительства РФ No1490 «О лицензировании образовательной деятельности», вступившем в силу в январе 2020 года.



Данным постановлением для получения лицензии на образовательную деятельность отменяются:

требования к состоянию зданий, сооружений и помещений;

оценка их материально-технического оснащения;

необходимость наличия санитарно-эпидемиологического заключения на них (если образовательная деятельность ведется исключительно онлайн, с применением технологий дистанционного обучения).

Вместе с тем, для таких организаций установлены серьезные требования относительно качества электронной информационно-образовательной среды.



Ислам Назаралиев, являясь сторонником использования современных технологий как в сфере бизнеса, так и в образовательном процессе, считает, что «это постановление простимулировало развитие обучающих ресурсов и цифровых платформ».

Во время пандемии рынок онлайн-образования вырос почти в 10 раз. Однако, в основном, организации, занимающиеся онлайн-образованием, лицензии на подобный вид деятельности не имеют. Фактически они оказывают консультационные услуги

Вуз или учебный центр?



Самые разные структуры разрабатывают программы дополнительного профобразования – как маститые ВУЗы с многовековой историей, так и небольшие учебные центры специализированной направленности. Часто отдел маркетинга в подобной структуре играет ведущую роль, а преподаватели приглашаются по мере необходимости. Однако это совсем не значит, что уровень образования в таком учебном центре хуже.

Ислам Назаралиев считает, что «мотивация слушателей такого учебного центра и студентов в Вузе – различаются. Обычно дополнительное профессиональное образование получают люди, уже обладающие некими знаниями. Небольшие учебные центры располагают большей оперативной гибкостью и способностью удовлетворить конкретный запрос. Задача ДПО – воплотить имеющиеся у специалиста знания в практические навыки, поэтому преподаватель небольшого центра должен уметь грамотно построить и при необходимости перестроить учебный процесс, исходя из общего уровня аудитории, обеспечивать обмен опытом в дискуссии специалистов и направлять ее в соответствующее русло. Прикладной характер полученных знаний, основанных на производственной практике, существенно повышает уровень специальных компетенций, что часто может быть решающим фактором».

Актуальность непрерывного образования



Генеральный директор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев утверждает: «Появление новых технологий, усиление глобализации и миграции трудовых ресурсов, экологические проблемы и изменения в экономике – все эти вызовы последних лет делают еще более актуальным непрерывное образование и совершенствование своих профессиональных качеств. Важность ДПО особенно проявляется в эпоху постиндустриального общества, когда осуществляется переход от экономики производства к экономике знаний, что приводит к высвобождению материальных и человеческих ресурсов».

Тенденция последних лет – развитие внутри предприятий и организаций собственных центров профессиональной подготовки кадров. Это позволяет минимизировать разрыв между уровнем образовательной подготовки выпускников и требованиями рынка труда к профессионалам.

С целью реализации права на труд гражданином на протяжении всей его трудовой деятельности в условиях социально-экономических изменений, в России была утверждена Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций до 2020 года.

В этой Стратегии ведущая роль в подготовке квалифицированных кадров отводится государственно-частному партнерству, а управление такой подготовкой – общественным институтам, представляющим сектор экономики и социальной сферы. Особое значение в данном контексте имеют интернационализация профессионального образования и его информационная открытость.

Важным аспектом Стратегии является оценка качества образования выпускника не только исходя из наличия у него диплома, он должен обладать необходимыми компетенциями по итогам обучения.

Стратегия утверждает доступность получения профессиональных навыков и квалификаций с пятнадцати лет.

Работа продолжается

2 октября 2020 года исполнилось 80 лет системе профессионального образования России (СПО). В год юбилея Министерство просвещения представило проект стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций до 2030 года. На сегодняшний день, кроме 3 млн студентов, более 2 млн человек проходят обучение по программам дополнительного профессионального образования и профобучения. Учитываются и люди предпенсионного или пенсионного возраста и те, кто остался без работы в связи с эпидемией COVID-19.

Данная программа предусматривает материально-техническое обновление в рамках мировых стандартов и организацию новых форм инновационной деятельности при образовательных учреждениях, в которых студенты без отрыва от учебы могут на практике реализовать полученные навыки.

Особое внимание в Стратегии уделяется подготовке педагогических кадров, формированию набора компетенций, включающих в себя как образовательные навыки, так и опыт работы на производстве. В разработке стратегии учитывался успешный опыт реализации проекта Агентства стратегических инициатив по внедрению регионального стандарта промышленного роста в 85 субъектах Федерации, цель которого – объективная оценка готовности выпускников системы профессионального образования к выходу на рынок труда.

Что касается нефтесервисной сферы, то в данном контексте допобразование очевидно имеет важное значение.

Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и обучения Министерства просвещения Российской Федерации – Виктор Сергеевич Неумывакин отмечает: «Подготовка кадров по отраслевому принципу – важнейшая задача системы среднего профобразования на ближайшую перспективу. Представители бизнеса должны стать непосредственными участниками образовательного процесса: оказывать содействие в разработке образовательных программ, в управлении колледжами, создавать условия для практической подготовки студентов. В России около 700 предприятий осуществляют деятельность в нефтегазовой отрасли, порядка 130 колледжей готовят кадры для этой сферы: операторов нефтепереработки, машинистов, аппаратчиков-операторов нефтехимического производства и других профильных специалистов. При условии их тесного взаимодействия на выходе мы получим специалистов с теми квалификациями, которые нужны предприятию. Очевидно, что такая система подготовки кадров актуальна для любой отрасли, поскольку позволит оперативно и качественно обеспечить кадровую потребность.»