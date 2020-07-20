Михаил Сергеевич Башкатов актер

Михаил Башкатов больше известен, как актер комедийного жанра. Свой творческий путь начинал с игры в КВН, попал в высшую Лигу, а после подался в актеры. Сегодня хорошо известен по юмористическому шоу «Даешь молодежь».

Биография Михаила Башкатова

Этот актер длительное время не мог определиться с будущей профессией. Сначала мечтал стать строителем, потом врачом, а затем не представлял своей жизни без журналистики. В студенчестве попал в КВН и уже точно решил, что свяжет свою жизнь со сценой.

Семья

Родители не имели никакого отношения к актерству. Мама работа в городском автопарке, папа трудился банкиром.

Детство и юность

В школе мальчик участвовал в самодеятельности, а по выпуску поступил в Томский государственный университет на факультет экономики. Именно в стенах этого учебного заведения вступил в команду КВН «Огни большого города». Вот тогда актер и понял, что его основное предназначение – лицедейство.

Карьера Михаила Башкатова

Это актер комедийного жанра, который привык веселить публику. В серьезных ролях Башкатов чувствует себя некомфортно.

КВН

Свою актерскую деятельность Михаил Башкатов начинал с КВН и театра миниатюр «Бенефис». С 2000 по 2008 годы выступал в составе юмористической команды «МаксимуМ», за все эти годы дорос до статуса «Чемпион Высшей лиги».

Кино и телевидение

С 2009 года Михаил Башкатов начал сольную карьеру на телевидении, став ведущим сначала «Видеобитвы», а потом «Случайных связей». На телевидении запомнился по участию в юмористическом шоу «Даешь молодежь».

Артист комедийного жанра Михаил Башкатов снимался в таких рейтинговых сериалах, как «Папины дочки» и «Кухня». В 2017 году он прошел кастинг в известном тревел-шоу «Орел и решка. Звезды».

Личная жизнь Михаила Башкатова

Со своей будущей женой актер познакомился еще на 4 курсе университета и влюбился с первого взгляда. Девушку Катю он пригласил на медленный танец в ночном клубе и больше не расставался. Спустя 4 года влюбленные поженились. Екатерина родила Михаилу трех сыновей – Федю, Тимофею и Степу.

Интересные факты о Михаиле Башкатове

От мамы унаследовал любовь к поэзии. В школьные годы часто пропадал в библиотеке, много читал.

В школе занимался плаванием и подавал надежды, но становиться профессиональным спортсменом не спешил.

При отличной учебе поведение Михаила всегда страдало, родителей не раз вызывали к директору.

Артист уже много лет успешно сотрудничает с каналом СТС, участвует в юмористических проектах, работает ведущим.

В свободное время актер много путешествует и проводит свободное время с любимой семьей.

Роли Михаила Башкатова

Актер снимается в рейтинговых сериалах, ведет юмористические и скетч-шоу. Его популярность растет с каждым годом, не ограничивается одним каналом СТС. Даже вел международный проект «Орел и решка».

Фильмы

«Игрушки» - Башка;

«Однажды в милиции» - Укроп;

«Богиня правосудия» - Сидор;

«Корпоратив» - Валера;

«С 8 марта, мужчины!» — Артур Сафиуллин;

«Звездный разум» - Николас Столлер.

Сериалы

«Папины дочки» - Иржи;

«Кухня» - Денис Крылов;

«Кухня. Последняя битва» - Денис Крылов;

«Любимцы» - врач Миша;

«Туристическая полиция» - Денис.

Актер сегодня

Артист продолжает играть в кино, выступает в театре. Принял участие в спектаклях «Любовь в стакане воды» и «Когда наступит завтра». В 2019 засветился еще в двух проектах - «Кухня. Война за отель» и «Туристическая полиция».

Все свободное время Михаил Башкатов проводит с женой и сыновьями, путешествует за границу. По-прежнему работает на скетч-шоу «Даешь молодежь!», «Comedy Woman», «Слава Богу, ты пришел». У него еще много гениальных идей, которые планирует реализовать в своем творчестве.