Михаил Башкатов больше известен, как актер комедийного жанра. Свой творческий путь начинал с игры в КВН, попал в высшую Лигу, а после подался в актеры. Сегодня хорошо известен по юмористическому шоу «Даешь молодежь».
Этот актер длительное время не мог определиться с будущей профессией. Сначала мечтал стать строителем, потом врачом, а затем не представлял своей жизни без журналистики. В студенчестве попал в КВН и уже точно решил, что свяжет свою жизнь со сценой.
Родители не имели никакого отношения к актерству. Мама работа в городском автопарке, папа трудился банкиром.
В школе мальчик участвовал в самодеятельности, а по выпуску поступил в Томский государственный университет на факультет экономики. Именно в стенах этого учебного заведения вступил в команду КВН «Огни большого города». Вот тогда актер и понял, что его основное предназначение – лицедейство.
Это актер комедийного жанра, который привык веселить публику. В серьезных ролях Башкатов чувствует себя некомфортно.
Свою актерскую деятельность Михаил Башкатов начинал с КВН и театра миниатюр «Бенефис». С 2000 по 2008 годы выступал в составе юмористической команды «МаксимуМ», за все эти годы дорос до статуса «Чемпион Высшей лиги».
С 2009 года Михаил Башкатов начал сольную карьеру на телевидении, став ведущим сначала «Видеобитвы», а потом «Случайных связей». На телевидении запомнился по участию в юмористическом шоу «Даешь молодежь».
Артист комедийного жанра Михаил Башкатов снимался в таких рейтинговых сериалах, как «Папины дочки» и «Кухня». В 2017 году он прошел кастинг в известном тревел-шоу «Орел и решка. Звезды».
Со своей будущей женой актер познакомился еще на 4 курсе университета и влюбился с первого взгляда. Девушку Катю он пригласил на медленный танец в ночном клубе и больше не расставался. Спустя 4 года влюбленные поженились. Екатерина родила Михаилу трех сыновей – Федю, Тимофею и Степу.
Актер снимается в рейтинговых сериалах, ведет юмористические и скетч-шоу. Его популярность растет с каждым годом, не ограничивается одним каналом СТС. Даже вел международный проект «Орел и решка».
Артист продолжает играть в кино, выступает в театре. Принял участие в спектаклях «Любовь в стакане воды» и «Когда наступит завтра». В 2019 засветился еще в двух проектах - «Кухня. Война за отель» и «Туристическая полиция».
Все свободное время Михаил Башкатов проводит с женой и сыновьями, путешествует за границу. По-прежнему работает на скетч-шоу «Даешь молодежь!», «Comedy Woman», «Слава Богу, ты пришел». У него еще много гениальных идей, которые планирует реализовать в своем творчестве.