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Михаил Сергеевич Башкатов

Михаил Сергеевич Башкатов актер

  • Дата рождения: 19 августа 1981
  • Место рождения: Томск
  • Знак зодиака: Лев
  • Рост: 176
  • Вес: 75
  • Жена/Муж: Екатерина
  • Дети: Тимофей, Федор, Степан

Михаил Башкатов больше известен, как актер комедийного жанра. Свой творческий путь начинал с игры в КВН, попал в высшую Лигу, а после подался в актеры. Сегодня хорошо известен по юмористическому шоу «Даешь молодежь».

Биография Михаила Башкатова

Этот актер длительное время не мог определиться с будущей профессией. Сначала мечтал стать строителем, потом врачом, а затем не представлял своей жизни без журналистики. В студенчестве попал в КВН и уже точно решил, что свяжет свою жизнь со сценой.

Семья

Родители не имели никакого отношения к актерству. Мама работа в городском автопарке, папа трудился банкиром.

Детство и юность

В школе мальчик участвовал в самодеятельности, а по выпуску поступил в Томский государственный университет на факультет экономики. Именно в стенах этого учебного заведения вступил в команду КВН «Огни большого города». Вот тогда актер и понял, что его основное предназначение – лицедейство.

Карьера Михаила Башкатова

Это актер комедийного жанра, который привык веселить публику. В серьезных ролях Башкатов чувствует себя некомфортно.

КВН

Свою актерскую деятельность Михаил Башкатов начинал с КВН и театра миниатюр «Бенефис». С 2000 по 2008 годы выступал в составе юмористической команды «МаксимуМ», за все эти годы дорос до статуса «Чемпион Высшей лиги».

Кино и телевидение

С 2009 года Михаил Башкатов начал сольную карьеру на телевидении, став ведущим сначала «Видеобитвы», а потом «Случайных связей». На телевидении запомнился по участию в юмористическом шоу «Даешь молодежь».

Артист комедийного жанра Михаил Башкатов снимался в таких рейтинговых сериалах, как «Папины дочки» и «Кухня». В 2017 году он прошел кастинг в известном тревел-шоу «Орел и решка. Звезды».

Личная жизнь Михаила Башкатова

Со своей будущей женой актер познакомился еще на 4 курсе университета и влюбился с первого взгляда. Девушку Катю он пригласил на медленный танец в ночном клубе и больше не расставался. Спустя 4 года влюбленные поженились. Екатерина родила Михаилу трех сыновей – Федю, Тимофею и Степу.

Интересные факты о Михаиле Башкатове

  • От мамы унаследовал любовь к поэзии. В школьные годы часто пропадал в библиотеке, много читал.
  • В школе занимался плаванием и подавал надежды, но становиться профессиональным спортсменом не спешил.
  • При отличной учебе поведение Михаила всегда страдало, родителей не раз вызывали к директору.
  • Артист уже много лет успешно сотрудничает с каналом СТС, участвует в юмористических проектах, работает ведущим.
  • В свободное время актер много путешествует и проводит свободное время с любимой семьей.

Роли Михаила Башкатова

Актер снимается в рейтинговых сериалах, ведет юмористические и скетч-шоу. Его популярность растет с каждым годом, не ограничивается одним каналом СТС. Даже вел международный проект «Орел и решка».

Фильмы

  • «Игрушки» - Башка;
  • «Однажды в милиции» - Укроп;
  • «Богиня правосудия» - Сидор;
  • «Корпоратив» - Валера;
  • «С 8 марта, мужчины!» — Артур Сафиуллин;
  • «Звездный разум» - Николас Столлер.

Сериалы

  • «Папины дочки» - Иржи;
  • «Кухня» - Денис Крылов;
  • «Кухня. Последняя битва» - Денис Крылов;
  • «Любимцы» - врач Миша;
  • «Туристическая полиция» - Денис.

Актер сегодня

Артист продолжает играть в кино, выступает в театре. Принял участие в спектаклях «Любовь в стакане воды» и «Когда наступит завтра». В 2019 засветился еще в двух проектах - «Кухня. Война за отель» и «Туристическая полиция».

Все свободное время Михаил Башкатов проводит с женой и сыновьями, путешествует за границу. По-прежнему работает на скетч-шоу «Даешь молодежь!», «Comedy Woman», «Слава Богу, ты пришел». У него еще много гениальных идей, которые планирует реализовать в своем творчестве. 

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