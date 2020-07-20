Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Михаил Сергеевич Башкатов

актер
Михаил Сергеевич Башкатов
  • Дата рождения: 19 августа 1981
  • Место рождения: Томск
  • Знак зодиака: Лев
  • Рост: 176
  • Вес: 75
  • Жена/Муж: Екатерина
  • Дети: Тимофей, Федор, Степан

Михаил Башкатов больше известен, как актер комедийного жанра. Свой творческий путь начинал с игры в КВН, попал в высшую Лигу, а после подался в актеры. Сегодня хорошо известен по юмористическому шоу «Даешь молодежь».

Биография Михаила Башкатова

Этот актер длительное время не мог определиться с будущей профессией. Сначала мечтал стать строителем, потом врачом, а затем не представлял своей жизни без журналистики. В студенчестве попал в КВН и уже точно решил, что свяжет свою жизнь со сценой.

Семья

Родители не имели никакого отношения к актерству. Мама работа в городском автопарке, папа трудился банкиром.

Детство и юность

В школе мальчик участвовал в самодеятельности, а по выпуску поступил в Томский государственный университет на факультет экономики. Именно в стенах этого учебного заведения вступил в команду КВН «Огни большого города». Вот тогда актер и понял, что его основное предназначение – лицедейство.

Карьера Михаила Башкатова

Это актер комедийного жанра, который привык веселить публику. В серьезных ролях Башкатов чувствует себя некомфортно.

КВН

Свою актерскую деятельность Михаил Башкатов начинал с КВН и театра миниатюр «Бенефис». С 2000 по 2008 годы выступал в составе юмористической команды «МаксимуМ», за все эти годы дорос до статуса «Чемпион Высшей лиги».

Кино и телевидение

С 2009 года Михаил Башкатов начал сольную карьеру на телевидении, став ведущим сначала «Видеобитвы», а потом «Случайных связей». На телевидении запомнился по участию в юмористическом шоу «Даешь молодежь».

Артист комедийного жанра Михаил Башкатов снимался в таких рейтинговых сериалах, как «Папины дочки» и «Кухня». В 2017 году он прошел кастинг в известном тревел-шоу «Орел и решка. Звезды».

Личная жизнь Михаила Башкатова

Со своей будущей женой актер познакомился еще на 4 курсе университета и влюбился с первого взгляда. Девушку Катю он пригласил на медленный танец в ночном клубе и больше не расставался. Спустя 4 года влюбленные поженились. Екатерина родила Михаилу трех сыновей – Федю, Тимофею и Степу.

Интересные факты о Михаиле Башкатове

  • От мамы унаследовал любовь к поэзии. В школьные годы часто пропадал в библиотеке, много читал.
  • В школе занимался плаванием и подавал надежды, но становиться профессиональным спортсменом не спешил.
  • При отличной учебе поведение Михаила всегда страдало, родителей не раз вызывали к директору.
  • Артист уже много лет успешно сотрудничает с каналом СТС, участвует в юмористических проектах, работает ведущим.
  • В свободное время актер много путешествует и проводит свободное время с любимой семьей.

Роли Михаила Башкатова

Актер снимается в рейтинговых сериалах, ведет юмористические и скетч-шоу. Его популярность растет с каждым годом, не ограничивается одним каналом СТС. Даже вел международный проект «Орел и решка».

Фильмы

  • «Игрушки» - Башка;
  • «Однажды в милиции» - Укроп;
  • «Богиня правосудия» - Сидор;
  • «Корпоратив» - Валера;
  • «С 8 марта, мужчины!» — Артур Сафиуллин;
  • «Звездный разум» - Николас Столлер.

Сериалы

  • «Папины дочки» - Иржи;
  • «Кухня» - Денис Крылов;
  • «Кухня. Последняя битва» - Денис Крылов;
  • «Любимцы» - врач Миша;
  • «Туристическая полиция» - Денис.

Актер сегодня

Артист продолжает играть в кино, выступает в театре. Принял участие в спектаклях «Любовь в стакане воды» и «Когда наступит завтра». В 2019 засветился еще в двух проектах - «Кухня. Война за отель» и «Туристическая полиция».

Все свободное время Михаил Башкатов проводит с женой и сыновьями, путешествует за границу. По-прежнему работает на скетч-шоу «Даешь молодежь!», «Comedy Woman», «Слава Богу, ты пришел». У него еще много гениальных идей, которые планирует реализовать в своем творчестве. 

Звезда сериала "Кухня" Михаил Башкатов опубликовал редкое фото с детьми

Звезда сериала "Кухня" Михаил Башкатов опубликовал редкое фото с детьми
Актер порадовал поклонников трогательным снимком. Звезда сериала "Кухня. Война за отель" Михаил Башкатов – многодетный папа. Артист женился 11 лет назад.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения