Звезда сериала "Кухня" Михаил Башкатов опубликовал редкое фото с детьми

Актер порадовал поклонников трогательным снимком. Звезда сериала "Кухня. Война за отель" Михаил Башкатов – многодетный папа.

Артист женился 11 лет назад. Михаил с супругой Екатериной воспитывает троих сыновей – Тимофея, которому уже десять лет, восьмилетнего Федора и четырехлетнего Степана.

Михаил Башкатов любит проводить время с наследниками. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют его соцсети. Несмотря на плотный рабочий график, звезда сериала "Кухня. Война за отель" находит время, чтобы отвести отпрысков на футбол, прогуляться с ними на природе и исполнить патриотические песни.

Накануне актер опубликовал фото, которое очень понравилось его подписчикам. В кадре Башкатов запечатлен сразу с тремя наследниками. Михаил выглядит невероятно счастливым.

Актер из сериала "Кухня. Война за отель" сообщил, что его "довольную рожу" на фото следует расценивать как пропаганду семейных ценностей. Башкатов добавил, что любовь к детям чувствует острее, когда те уезжают в лагерь или к бабушке.

"То же самое! Думаешь, как хочется отдохнуть, но когда их 👯‍♂️нет пустота нереальная😢(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У вас хороший семья дай вам бог", "Самая лучшая пропаганда!)", "Фотография супер и семья ваша просто замечательная👍🏻", "Михаил вы крутой папа 👏👏👏👏👏👏", – поддержали звезду сериала "Кухня. Война за отель" поклонники.