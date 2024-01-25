Гарри Кимович Каспаров Гроссмейстер, политик

Родился гений в Баку, 13 апреля 1963 года, в интеллигентной семье. Отец, Ким Моисеевич Вайнштейн, как и мать, Клара Шагеновна Каспарян, работали инженерами. Дед, Моисей Вайнштейн, был известным композитором.

В пять лет, неожиданно для родителей, он подсказал отцу решение опубликованного в газете этюда. Увидев такие способности, Гарика отдали в шахматную секцию Бакинского дворца пионеров. В 1970 году, от лимфосаркомы у будущего гроссмейстера умер папа. Мать полностью посвятила свою жизнь воспитанию сына. В первый же год обучения шахматам мальчик завоевал третий разряд. А уже в 1972 году принимал участие в международном юношеском турнире, что проходил во Франции.

Поворотным стал 1973 год. В этом году он отправился, в составе сборной Азербайджана в Вильнюс, где и познакомился со своим будущим тренером, другом и наставником Александром Никитиным. И по его рекомендации попал в знаменитую на весь мир заочную шахматную школу Ботвинника. А там он стал ассистентом шахматного патриарха.

Каспаровым, а не Вайнштейном, Гарик стал, только, в 1974 году. Тогда его мать, ради шахматной карьеры сына, поменяла ему не только национальность, но и фамилию. С тех пор молодой еврейский шахматист стал Армянином.

В 1978 году, после долгих споров, молодого КМСа допустили в турнир с участием гроссмейстеров. Мемориал Сокольского Гарик выиграл досрочно. И это при том, что за 5 туров до финиша, он уже набрал мастерскую норму. В том же году будущий чемпион выиграл отборочный турнир в высшую лигу страны по шахматам.

В 17 лет стал гроссмейстером.

Учился на факультете иностранных языков, в Азербайджанском педагогическом институте. Выиграв матчи у Виктора Корчного и Василия Смыслова, в 1984 году Гари Кимович Каспаров стал главным претендентом на шахматную корону.

Были у молодого дарования победы и не только за шахматной доской. 1984 год запомнился в жизни 21 летнего шахматиста его знакомством с 37 летней Мариной Неёловой, у которой,родилась дочь Ника.

В 1984 году, началось великое противостояние двух великих шахматистов, которое затянулось больше чем на 10 лет. Начался поединок между Гари Каспаровым и Анатолием Карповым. Первый матч на первенство мира так и не был закончен. По решению Флоренсио Компоманеса после 48 партий при счёте 5:3 в пользу двенадцатого чемпиона, несмотря на все протесты бакинца, матч был прерван. Следует заметить что, несмотря на то, что Анатолий Карпов лидировал со счётом 5:0, но он так и не смог развить успех.

В 1986 году Каспаров познакомился с Марией Араповой, которая работала гидом переводчиком. Через два года они поженились. А ещё через три у них родилась дочь. Назвали её Полиной. Но как только молодой жене захотелось жить отдельно от свекрови, начались конфликты. Клара Шагеновна приложила все усилия, что бы этот брак распался.

В 1995 году сердце Великого и ужасного вновь ранила стрела Амура. На этот раз избранницей шахматного кумира оказалась юная Юлия Вовк. Восемнадцатилетняя студентка стала законной супругой гения в 1996 году, тогда же она подарила ему сына Вадима, официально второго уже ребёнка шахматного корифея. Брак между Гариком и Юлей просуществовал 9 лет.

После победы в Линаресе-2005, Тринадцатый чемпион мира, победитель десятков турниров, человек – эпоха, объявил, что покидает профессиональную шахматную карьеру. Сейчас шахматист является одним из лидеров оппозиции к президенту Владимиру Путину. Борется на политической арене, также как боролся за шахматной доской.