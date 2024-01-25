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Гарри Кимович Каспаров

Гроссмейстер, политик
Гарри Кимович Каспаров
  • Дата рождения: 13 апреля 1963
  • Место рождения: Баку, Азербайджанская ССР
  • Знак зодиака: Овен
  • Дети: Двое

Родился гений в Баку, 13 апреля 1963 года, в интеллигентной семье. Отец, Ким Моисеевич Вайнштейн, как и мать, Клара Шагеновна Каспарян, работали инженерами. Дед, Моисей Вайнштейн, был известным композитором.

В пять лет, неожиданно для родителей, он подсказал отцу решение опубликованного в газете этюда. Увидев такие способности, Гарика отдали в шахматную секцию Бакинского дворца пионеров. В 1970 году, от лимфосаркомы у будущего гроссмейстера умер папа. Мать полностью посвятила свою жизнь воспитанию сына. В первый же год обучения шахматам мальчик завоевал третий разряд. А уже в 1972 году принимал участие в международном юношеском турнире, что проходил во Франции.

Поворотным стал 1973 год. В этом году он отправился, в составе сборной Азербайджана в Вильнюс, где и познакомился со своим будущим тренером, другом и наставником Александром Никитиным. И по его рекомендации попал в знаменитую на весь мир заочную шахматную школу Ботвинника. А там он стал ассистентом шахматного патриарха.

Каспаровым, а не Вайнштейном, Гарик стал, только, в 1974 году. Тогда его мать, ради шахматной карьеры сына, поменяла ему не только национальность, но и фамилию. С тех пор молодой еврейский шахматист стал Армянином.

В 1978 году, после долгих споров, молодого КМСа допустили в турнир с участием гроссмейстеров. Мемориал Сокольского Гарик выиграл досрочно. И это при том, что за 5 туров до финиша, он уже набрал мастерскую норму. В том же году будущий чемпион выиграл отборочный турнир в высшую лигу страны по шахматам.

В 17 лет стал гроссмейстером.

Учился на факультете иностранных языков, в Азербайджанском педагогическом институте. Выиграв матчи у Виктора Корчного и Василия Смыслова, в 1984 году Гари Кимович Каспаров стал главным претендентом на шахматную корону.

Были у молодого дарования победы и не только за шахматной доской. 1984 год запомнился в жизни 21 летнего шахматиста его знакомством с 37 летней Мариной Неёловой, у которой,родилась дочь Ника.

В 1984 году, началось великое противостояние двух великих шахматистов, которое затянулось больше чем на 10 лет. Начался поединок между Гари Каспаровым и Анатолием Карповым. Первый матч на первенство мира так и не был закончен. По решению Флоренсио Компоманеса после 48 партий при счёте 5:3 в пользу двенадцатого чемпиона, несмотря на все протесты бакинца, матч был прерван. Следует заметить что, несмотря на то, что Анатолий Карпов лидировал со счётом 5:0, но он так и не смог развить успех.

В 1986 году Каспаров познакомился с Марией Араповой, которая работала гидом переводчиком. Через два года они поженились. А ещё через три у них родилась дочь. Назвали её Полиной. Но как только молодой жене захотелось жить отдельно от свекрови, начались конфликты. Клара Шагеновна приложила все усилия, что бы этот брак распался.

В 1995 году сердце Великого и ужасного вновь ранила стрела Амура. На этот раз избранницей шахматного кумира оказалась юная Юлия Вовк. Восемнадцатилетняя студентка стала законной супругой гения в 1996 году, тогда же она подарила ему сына Вадима, официально второго уже ребёнка шахматного корифея. Брак между Гариком и Юлей просуществовал 9 лет.

После победы в Линаресе-2005, Тринадцатый чемпион мира, победитель десятков турниров, человек – эпоха, объявил, что покидает профессиональную шахматную карьеру. Сейчас шахматист является одним из лидеров оппозиции к президенту Владимиру Путину. Борется на политической арене, также как боролся за шахматной доской.

Ликующего с Хорватией Каспарова просят вернуться в Россию

Ликующего с Хорватией Каспарова просят вернуться в Россию
Известный шахматист Гарри Каспаров оказался в центре скандала из-за поздравления футбольной сборной Хорватии с победой в матче с командой России. Ситуацию для Dni.Ru прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. "Скажите, откуда в Гарри Кимовиче столько злобы? Скажите, почему он, человек, который получил в нашей стране славу и почет, так ненавидит свою Родину?" – задался вопросом эксперт.

Каспаров будет доволен: в FIDE дали пинка Илюмжинову

Каспаров будет доволен: в FIDE дали пинка Илюмжинову
В Минске 7-8 апреля прошло заседание президентского совета Международной шахматной федерации (FIDE). Его члены потребовали немедленной отставки руководителя организации Кирсана Илюмжинова. Вопрос о досрочном отстранении президента FIDE был поставлен на голосование.

Карякин жестко поглумился над униженным Каспаровым

Карякин жестко поглумился над униженным Каспаровым
Российский гроссмейстер Сергей Карякин жестко поиздевался над 13-м чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. Поводом для насмешки стало далеко не самое лучшее выступление Каспарова на турнире в американском Сент-Луисе. "По крайней мере, Каспаров провел последний турнир в своей карьере лучше, чем Усэйн Болт", – написал Карякин на своей страничке в Twitter.

Каспаров натерпелся унижений в США

Каспаров натерпелся унижений в США
В Сент-Луисе завершился турнир по быстрым шахматам и блицу. Победителем стал представитель Армении Левон Аронян, россиянин Сергей Карякин занял второе место, а Гарри Каспаров стал лишь восьмым. "Если честно, я до сих пор не могу понять, как я пришел в себя после партии с Наварой.

Каспаров получил звонкую пощечину от россиянина

Каспаров получил звонкую пощечину от россиянина
Российский гроссмейстер, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров потерпел первое поражение после возвращения в шахматы. Он проиграл своему соотечественнику Яну Непомнящему в партии по быстрым шахматам на турнире в Сент-Луисе (США). Встреча состоялась вечером 15 августа в рамках пятого тура соревнований.

Илюмжинов объяснил неожиданное решение Каспарова

Илюмжинов объяснил неожиданное решение Каспарова
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил, что рад возвращению Гарри Каспарова в большие шахматы. Он напомнил, что комиссия по этике запретила гроссмейстеру участвовать в турнирах до сентября этого года. Илюмжинов поддерживает решение Каспарова участвовать в этапе турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

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