Каспаров натерпелся унижений в США

"Если честно, я до сих пор не могу понять, как я пришел в себя после партии с Наварой. Это кошмар, и боюсь, он будет теперь преследовать меня до конца жизни", – рассказал после последней партии турнира Каспаров.

Бывший чемпион мира сам не понимает, почему проиграл. "Это что-то невероятное. В классической партии в такой позиции нужно сдаваться. Как угодно можно было превратить пешку в ферзя... Полагаю, даже математически будет очень непросто отыскать способы не выиграть ту позицию (не беря в расчет зевки). Но я умудрился", – цитирует Chess-News Каспарова.

По словам гроссмейстера, почти в каждой партии у него случалось хотя бы одно "необъяснимое затмение". "Я не знаю, чем это объяснить – возрастом или еще чем-то. Может быть, богиня шахмат решила со мной таким образом поквитаться", – негодует он.

