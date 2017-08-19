Каспаров натерпелся унижений в США

В Сент-Луисе завершился турнир по быстрым шахматам и блицу. Победителем стал представитель Армении Левон Аронян, россиянин Сергей Карякин занял второе место, а Гарри Каспаров стал лишь восьмым.

"Если честно, я до сих пор не могу понять, как я пришел в себя после партии с Наварой. Это кошмар, и боюсь, он будет теперь преследовать меня до конца жизни", – рассказал после последней партии турнира Каспаров.

Бывший чемпион мира сам не понимает, почему проиграл. "Это что-то невероятное. В классической партии в такой позиции нужно сдаваться. Как угодно можно было превратить пешку в ферзя... Полагаю, даже математически будет очень непросто отыскать способы не выиграть ту позицию (не беря в расчет зевки). Но я умудрился", – цитирует Chess-News Каспарова.

По словам гроссмейстера, почти в каждой партии у него случалось хотя бы одно "необъяснимое затмение". "Я не знаю, чем это объяснить – возрастом или еще чем-то. Может быть, богиня шахмат решила со мной таким образом поквитаться", – негодует он.

Напомним, что Гарри Каспаров объявил о своем возвращении в шахматы 6 июля. После ухода из этого вида спорта в 2005 году он всего несколько раз принял участие в товарищеских матчах и турнирах.

Однако триумфального возвращения не получилось. На турнире в Сент-Луиса бывший чемпион мира натерпелся унижения. До начала чемпионата Каспаров рассказывал, что заработанный им денежный приз отправит на развитие шахмат в Африке. В последний день турнира гроссмейстеру пришлось извиниться, что вклад получился не столь весомым, как ему хотелось бы.

